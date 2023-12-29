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國際
2023-12-29 17:45:35

美國75歲資深員工慶祝成「麥當勞傳奇」　工作資歷53年店內結識兩任老公

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美國75歲資深員工慶祝成「麥當勞傳奇」　工作資歷53年店內結識兩任老公

美國一名75歲職業婦女在麥當勞工作了53年，而且仍然沒有退休計劃，被稱做是「麥當勞的傳奇」。

75歲的克萊默 (Barbara Cramer) 來自新澤西州，她在1970年來到了佛羅里達州，並向一所學校的董事會投遞履歷，不過同時間麥當勞也向她提供一份工作，後來她決定到麥當勞的皮爾斯堡（Fort Pierce）門市就職。她向來採訪的媒體表示：「我就是喜歡這裏，我也一直在努力向上。」

近期之內還沒有計劃退休

多年來，她在多家麥當勞門市工作過，但始終更喜歡原來一開始任職的皮爾斯堡門市。 她甚至在麥當勞裏結識了她的第一任和第二任丈夫，第一任丈夫甚至還是一起在麥當勞工作的同事，但他們現在都已去世。

本月20日，她的同事們舉辦了周年慶祝派對來紀念她為麥當勞的長久服務，工作了53年，同事們都稱她為「麥當勞傳奇」（McLegend）。不過她說這可不是她的最後一天，因為她近期之內還沒有計劃退休。

「很榮幸您成為我們家庭的一員。」

克萊默回憶起在麥當勞工作的時光，淚流滿面，她說這裏對她來說意義重大。皮爾斯堡的門市經理也在慶祝派對中向克萊默致意：「我們很榮幸與你們一起慶祝這個特殊的時刻，很榮幸您成為我們家庭的一員。」

克萊默表示，目前她還沒有打算退休，而未來就算退休了，她也會以兼職的方式繼續留在麥當勞服務。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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