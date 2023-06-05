美國91歲前CEO失300萬美元身家負債 指控華裔前妻游走各地櫃員機提款

美國出版商Simon & Schuster前行政總裁Richard E. Snyder(91歲)，曾坐擁4,350萬美元(約3.39億港元)財富，他指控較其年輕28歲的63歲前妻劉氏(譯音、Terresa Liu Snyder)「吸乾」他的身家，令他陷入財困，現在甚至負債。他的入稟狀指，在他生病和行動不便期間，劉女到世界各地的櫃員機從他的銀行戶口提款，戶口被提光，並連他的飛行里數也不放過全取清光。他現入稟向劉女追回300萬美元(約2,340萬港元)款項。

男方：離婚後給予關係仍持續假像

《紐約郵報》指，Snyder於2004年72歲時遇上44歲的劉女，後者當時名下財產有2.5萬美元(約19.5萬港元)。另有報道指，劉女當時在投行工作。兩人結婚10年後，劉女2018年申請離婚，獲取1,000萬美元(約7,800萬港元)「分手費」，惟Snyder的身家之後大幅「縮水」，流向劉女的錢佔他當時75%身家。Snyder的入稟狀指，即使在離婚後，劉女繼續給予前夫兩人仍保持關係的假像，聲稱幫助年老的Snyder打理日常事務，卻從中助她自己再奪去他300萬美元。Snyder將劉女比喻為電影《聖誕怪怪傑》(The Grinch)主角，指她掏空他的財富，連碎片也不留下，清空了他超過30萬飛行里數後突然遺棄了他。狀詞又指劉女遺棄Snyder前經常飛往瑞士、希臘、意大利和英格蘭等地，用Snyder的提款卡從櫃員機提取大筆金錢。