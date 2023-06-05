美國91歲前CEO失300萬美元身家負債 指控華裔前妻游走各地櫃員機提款

美國出版商Simon & Schuster前行政總裁Richard E. Snyder(91歲)，曾坐擁4,350萬美元(約3.39億港元)財富，他指控較其年輕28歲的63歲前妻劉氏(譯音、Terresa Liu Snyder)「吸乾」他的身家，令他陷入財困，現在甚至負債。他的入稟狀指，在他生病和行動不便期間，劉女到世界各地的櫃員機從他的銀行戶口提款，戶口被提光，並連他的飛行里數也不放過全取清光。他現入稟向劉女追回300萬美元(約2,340萬港元)款項。
男方：離婚後給予關係仍持續假像
《紐約郵報》指，Snyder於2004年72歲時遇上44歲的劉女，後者當時名下財產有2.5萬美元(約19.5萬港元)。另有報道指，劉女當時在投行工作。兩人結婚10年後，劉女2018年申請離婚，獲取1,000萬美元(約7,800萬港元)「分手費」，惟Snyder的身家之後大幅「縮水」，流向劉女的錢佔他當時75%身家。Snyder的入稟狀指，即使在離婚後，劉女繼續給予前夫兩人仍保持關係的假像，聲稱幫助年老的Snyder打理日常事務，卻從中助她自己再奪去他300萬美元。Snyder將劉女比喻為電影《聖誕怪怪傑》(The Grinch)主角，指她掏空他的財富，連碎片也不留下，清空了他超過30萬飛行里數後突然遺棄了他。狀詞又指劉女遺棄Snyder前經常飛往瑞士、希臘、意大利和英格蘭等地，用Snyder的提款卡從櫃員機提取大筆金錢。
被遺棄通知兒子揭發慘況
Snyder指出，劉女逗留紐約時並沒有照顧他，他的日常起居生活全靠傭人，而他2020年10月因傷口化膿而長時間留院期間，劉女也沒有探望他。更甚者留醫的Snyder因視網膜脫落完全失去視力，劉女又不在身邊，他終於致電兒子Matthew救助。Matthew那時才發現父親遭收數公司追債，涉及兩宗官司，包括其與劉女同住的紐約寓所因外牆問題遭市政府罰款6.5萬美元(約50.7萬港元)，劉女疑將律師信掉到垃圾桶。為解決法律糾紛，Snyder負上150萬美元(約1,170萬港元)債項，但他身家大縮水原因是其銀行戶口款項「有系統地遭劉女掠取」。Matthew最終將老父接到洛杉磯就近照顧，醫生指Snyder健康狀況「糟透」。Snyder的訴訟指劉女利用前夫生病和行動不便，奪取他的財富。在美國的華文傳媒世界新聞網稱，劉女出生於北京，曾在香港、巴黎、摩納哥和美國加州生活過，目前居於紐約和上海；她曾在投行工作，2008年在上海和蘇州開設了789新概念火鍋店；還曾涉足畫展與策展領域，在上東名流嬌妻中頗有名氣。