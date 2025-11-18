美國AI應用程式「復活」亡者 與亡者對話如科幻神劇《黑鏡》網民負評：毛骨聳然(有片)

美國一款新上架的人工智能(AI)App，能為離世的親人建立虛擬分身，讓在世的人與亡者對話，如英國科幻短劇系列《黑鏡》(Black Mirror)劇情，在網上引發道德爭議。
科技新聞網站Decrypt報道，科技公司2Wai在本月11日推出這款iOS測試版的手機App「HoloAvatar」，用戶上傳3分鐘影像，便可AI生成虛擬分身與其對話。
2Wai創辦人沃西(Calum Worthy)過去是荷里活演員，曾在迪士尼影集演出。他在社交平台「X」貼出宣傳片，一名孕婦摸著肚子與亡母AI分身對話。多年後，女兒抱著兒子，兒子成年婚後迎接小生命，也一直跟這位已過世親人的AI分身，保持關係，跟其說話。此外，附上宣傳語句：「如果已經離開的親人能夠參與我們的未來，那會是怎樣？」
開發商：會避免AI亂說話
影片在網上引發熱議，推出一星期累計逾4,060萬次點擊，逾8,500則留言。2Wai強調，他們的技術能確保使用者私隱，AI生成的內容只根據使用者提供的資料，避免出現AI亂說話的情況。
網民怒斥：好邪惡
這項猶如用AI通靈的技術招來大量負評，有網民怒言「這是我看過最邪惡的東西」、「噁心，令人毛骨聳然」、「不是幫助人們處理喪親之痛，而是讓人精神錯亂」。
似足科幻神劇《黑鏡》情節
有傳媒聯想到2013年起播出的英國科幻短劇系列《黑鏡》，在其中一集的劇情中，妻子把亡夫「虛擬地復活」，變成像鬼魂一樣的存在。
利用喪親之痛賺錢
有批評者指，這樣的AI產品是利用人們的悲傷來賺錢，讓亡者的私隱權以及相關資料受到商業利用，不僅可能扭曲亡者生前的形象，也可能挑戰人類社會長久以來看待哀傷、喪親以及生命終結的意義。
有網民留言：「你確定要取消訂閱？那就永遠無法再跟過世的父母說話了。」網民認為這樣的AI產品可能對人造成心理傷害。
What if the loved ones we've lost could be part of our future? pic.twitter.com/oFBGekVo1R— Calum Worthy (@CalumWorthy) November 11, 2025