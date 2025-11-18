美國AI應用程式「復活」亡者 與亡者對話如科幻神劇《黑鏡》網民負評：毛骨聳然(有片)

美國一款新上架的人工智能(AI)App，能為離世的親人建立虛擬分身，讓在世的人與亡者對話，如英國科幻短劇系列《黑鏡》(Black Mirror)劇情，在網上引發道德爭議。

科技新聞網站Decrypt報道，科技公司2Wai在本月11日推出這款iOS測試版的手機App「HoloAvatar」，用戶上傳3分鐘影像，便可AI生成虛擬分身與其對話。

2Wai創辦人沃西(Calum Worthy)過去是荷里活演員，曾在迪士尼影集演出。他在社交平台「X」貼出宣傳片，一名孕婦摸著肚子與亡母AI分身對話。多年後，女兒抱著兒子，兒子成年婚後迎接小生命，也一直跟這位已過世親人的AI分身，保持關係，跟其說話。此外，附上宣傳語句：「如果已經離開的親人能夠參與我們的未來，那會是怎樣？」