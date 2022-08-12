美國CEO貼爆喊相宣布要裁員　遭網民批評令人反感

美國一名行政總裁(CEO) 突然發布一張自拍爆喊相，宣布他即將裁員，還文情並茂張貼一段「罪己狀」，責怪這一切都是自己的錯，更聲言「我愛他們(員工)」。結果惹來大批網民抨擊相關貼文令人反感，並建議他減薪留人。
美國網路行銷公司HyperSocial行政總裁Braden Wallake早前突然在職涯社群網站LinkedIn發布一張自拍爆喊相，宣布即將裁員。他將一切責怪歸咎於自己的錯，他在文中表示：「我知道，告訴我的員工『我愛他們』是不專業的，卻發自內心希望他們明白我做了多少。」他指，他在2月做出一個錯誤決定，卻對此堅持「太久了」，才會走到這一步，「我知道我的團隊會說，『這個決定是我們一起做的』，但這是我領導大家去做的。因為這些失敗，我今天不得不這麼做，這是我所做過最艱難的事情。」
Braden Wallake表示，HyperSocial是以人為本的企業，依據個人特質錄取員工，也就是那些「擁有偉大心靈及優秀靈魂的人」，「像今天這樣的日子，我希望自己是一個只受金錢驅動的企業家，不在乎一路上傷害了誰。但我不是，我也確信還有成千上百個像我一樣的人。」
網民：看起來有點像在自憐
詎料貼文迅速累計逾7,300則留言，但大多都是負面評論，有網民指「如果你真的在乎員工，以及導致他們陷入困境，為甚麼不自己減薪，或者乾脆不領薪水，直至公司重上正軌？」、「抱歉，但你的貼文讓我感覺很差。這更像是你的感受，而不是你必須開除的人的感受。看起來有點像在自憐。」、「看在上帝的份上，展現一些人性或尊嚴吧！」、「我鍾意喜劇，但這些噱頭已多次上演，已經過時了」。
根據LinkedIn資訊，HyperSocial成立於2019年，曾經有約50名員工，現在似乎只剩下21人。Braden Wallake周三(10日)再於網上親身回應，「大家好，我是那位哭泣的CEO。不，我的目的不是讓自己成為主角或受害者，也很抱歉給人這樣的感覺。」他同時表示有2名同事被解僱。他說，希望能夠藉著貼文爆紅，為那些正在求職的人找工作，