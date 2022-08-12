美國CEO貼爆喊相宣布要裁員　遭網民批評令人反感

美國網路行銷公司HyperSocial行政總裁Braden Wallake早前突然在職涯社群網站LinkedIn發布一張自拍爆喊相，宣布即將裁員。他將一切責怪歸咎於自己的錯，他在文中表示：「我知道，告訴我的員工『我愛他們』是不專業的，卻發自內心希望他們明白我做了多少。」他指，他在2月做出一個錯誤決定，卻對此堅持「太久了」，才會走到這一步，「我知道我的團隊會說，『這個決定是我們一起做的』，但這是我領導大家去做的。因為這些失敗，我今天不得不這麼做，這是我所做過最艱難的事情。」

Braden Wallake表示，HyperSocial是以人為本的企業，依據個人特質錄取員工，也就是那些「擁有偉大心靈及優秀靈魂的人」，「像今天這樣的日子，我希望自己是一個只受金錢驅動的企業家，不在乎一路上傷害了誰。但我不是，我也確信還有成千上百個像我一樣的人。」