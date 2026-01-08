美國CIA受賄通俄害死多名間諜　叛國罪成在囚31年逝世

美國聯邦監獄局發言人證實，因叛國罪入獄的中情局（CIA）前探員艾梅斯（Aldrich Ames）已於當地時間週一在馬里蘭州一所監獄中辭世，享壽84歲。艾梅斯被視為美國歷史上最嚴重的情報洩密案主角之一，他向蘇聯和俄羅斯出售機密情報，嚴重損害西方情報網絡。

據《美聯社》報道，這位在中情局服務長達31年的資深情報探員，承認自1985年至1994年被捕期間，從莫斯科獲取了250萬美元（約1,947萬港元）的報酬，以換取美國機密。

「為了償還債務」