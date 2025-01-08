美國DJ網上分享成功向相戀7年女友求婚影片 隔日即被發現斬死未婚妻

美國一名夜店DJ，日前才剛公布求婚成功的喜訊，當時他還把單膝下跪影片PO上網分享，不料隔天女友就被發現陳屍家中。警方認為他涉嫌重大予以逮捕，並發現他有性犯罪前科，還是性犯罪者管制名單的「中度風險」人員。

52歲DJ與相戀七年31歲女友育有兩名稚女

據《Daily Mail》和《紐約郵報》等美媒綜合報道，52歲的梅洛（Jose Melo），平常在紐澤西州一家夜店擔任DJ。12月29日他才剛在個人FB上傳一段影片，宣布自己對愛情長跑七年的31歲女友馬爾多納多（Naket Jadix Trinidad Maldonado）求婚成功，據悉兩人育有兩名稚女。

影片中，他突然單膝下跪，手捧著戒指盒對女友說「我愛你」，而背景音樂還放著歌曲「Casate Conmigo」（意為西班牙文的「嫁給我」）。

梅洛在文中寫道，「我終於問了這個問題，她說，『願意』。寶貝，我愛你。」