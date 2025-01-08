美國DJ網上分享成功向相戀7年女友求婚影片　隔日即被發現斬死未婚妻

美國一名夜店DJ，日前才剛公布求婚成功的喜訊，當時他還把單膝下跪影片PO上網分享，不料隔天女友就被發現陳屍家中。警方認為他涉嫌重大予以逮捕，並發現他有性犯罪前科，還是性犯罪者管制名單的「中度風險」人員。
52歲DJ與相戀七年31歲女友育有兩名稚女
據《Daily Mail》和《紐約郵報》等美媒綜合報道，52歲的梅洛（Jose Melo），平常在紐澤西州一家夜店擔任DJ。12月29日他才剛在個人FB上傳一段影片，宣布自己對愛情長跑七年的31歲女友馬爾多納多（Naket Jadix Trinidad Maldonado）求婚成功，據悉兩人育有兩名稚女。
影片中，他突然單膝下跪，手捧著戒指盒對女友說「我愛你」，而背景音樂還放著歌曲「Casate Conmigo」（意為西班牙文的「嫁給我」）。
梅洛在文中寫道，「我終於問了這個問題，她說，『願意』。寶貝，我愛你。」
曾以美工刀脅迫性侵女子被登記為性犯罪者
整篇文章洋溢幸福氛圍，不料一天後警方接獲報案，指稱馬爾多納多陳屍在伊莉莎白市一處公寓，身上有多處刀傷。
由於梅洛涉有重嫌，隨即遭到警方逮捕，並被控以一級謀殺罪、三級非法持有武器及四級非法持有武器等多項罪名。
報道指出，紐澤西州性犯罪者管制名單顯示，梅洛曾在2010年以美工刀脅迫一名女子並性侵得逞，也因此被登記為性犯罪者。該州並把他加入性犯罪者管制名單並列為「中度風險」人員。
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