美國FBI涉違反境外監控法 白宮專家小組批監控行動「自滿、缺乏適當程序」

美國白宮一個專家小組周一(7月31日)承認，容許聯邦調查局(FBI)在世界各地監控非美國人的做法，已違反受到爭議的《外國情報監聽法》，但這項法令至關重要，以致無法摒棄。
這個由白宮籌組的獨立顧問專家小組建議當局對《外國情報監聽法》(Foreign Intelligence Surveillance Act, FISA)第702條款，在權限方面進行改革。但專家小組認為，這項法令對國家安全仍不可或缺。
FBI｜FBI涉監控海外非美國人電郵
《外國情報監聽法》第702條款是美國2001年在911恐怖襲擊中經歷情報失誤後建立的情報蒐集「利器」，容許FBI等情報機構毋須法院授權，即可對海外的非美國人進行電子監控，包括查看他們的電郵。
然而，由於對美國公民及外國人進行監控存在爭議，有效期將於今年12月屆滿的第702條款是否將再延長，在國會面臨強烈反對。
FBI｜專家小組要求改善FBI運作方式
專家小組建議當局修訂第702條款，並建立一套「重振系統」，來改善該條款的運作方式。小組發現，「自滿、缺乏適當程序以及大量的監控行動」，導致FBI「濫用第702條款，特別是針對美國人的調查」。
FBI｜專家小組：FBI沒蓄意不當行為
但專家小組亦指，「沒有證據顯示，FBI基於政治目的刻意濫用這些權限」，而迄今為止，FBI透過第702條款進行數百萬次資訊蒐集，只有3次涉及「蓄意不當行為」。小組警告，廢除第702條款恐被視為「我們這個時代最嚴重的情報失誤之一」。
長期以來，民主黨人和公民自由倡議者一直反對第702條款。然而，共和黨人受到前總統特朗普影響，如今已變為反對派核心。特朗普將FBI塑造成對他和支持者抱有政治偏見的角色，作為他2024年的再競選計劃的一環。