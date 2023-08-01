美國FBI涉違反境外監控法 白宮專家小組批監控行動「自滿、缺乏適當程序」

白宮專家小組指容許FBI在世界各地監控非美國人的做法，已違反《外國情報監聽法》。(資料圖片)

美國白宮一個專家小組周一(7月31日)承認，容許聯邦調查局(FBI)在世界各地監控非美國人的做法，已違反受到爭議的《外國情報監聽法》，但這項法令至關重要，以致無法摒棄。

這個由白宮籌組的獨立顧問專家小組建議當局對《外國情報監聽法》(Foreign Intelligence Surveillance Act, FISA)第702條款，在權限方面進行改革。但專家小組認為，這項法令對國家安全仍不可或缺。

FBI｜FBI涉監控海外非美國人電郵

《外國情報監聽法》第702條款是美國2001年在911恐怖襲擊中經歷情報失誤後建立的情報蒐集「利器」，容許FBI等情報機構毋須法院授權，即可對海外的非美國人進行電子監控，包括查看他們的電郵。

然而，由於對美國公民及外國人進行監控存在爭議，有效期將於今年12月屆滿的第702條款是否將再延長，在國會面臨強烈反對。