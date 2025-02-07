美國H5N1疫情惡化蛋價飆升　貨車被打劫失10萬隻雞蛋

由於禽流感疫情，美國現正鬧蛋荒，雞蛋價格飆升，超市架上空蕩蕩，甚至傳出有一輛運送蛋車遭劫，價值4萬美元（約31.1萬港元）的10萬顆蛋不翼而飛。
據美媒報道，由於H5N1大流行，全美50個州已撲殺了超過 1.5 億隻家禽，導致雞蛋價格飆升，供應量大幅下降。
加蛋要加收50美分
根據美國農業部最新數據，近幾個月來，受該病毒感染的鳥類數量不斷增加，11月份感染鳥類數量約為700萬隻，12月份感染鳥類數量為1,800萬隻，1月份感染鳥類數量則多達2,300萬隻。一旦有家禽被感染，阻止病毒進一步傳播的唯一方法就是減少或撲殺整個群體，因此影響了雞蛋的價格。
蛋價飆漲很快就反應在民生上，擁有2,000多家分店的連鎖餐廳華夫餅屋(Waffle House）已宣布對加蛋要加收50美分。有些人甚至採取偷竊手段，據賓州警方稱，上周末，賓州安特里姆鎮（Antrium）一輛拖車後面約有 10 萬顆雞蛋被盜，零售價值約4萬美元（約31.1萬港元）。
大多數病人症狀較輕
除了買不到蛋之外，更令人擔心的是疫情似乎沒有得到控制的現象。禽流感病例在動物中增加，包括乳牛、野生鳥類、家禽甚至寵物貓，而人類也傳出病例，主要出現在乳牛場和家禽養殖場的工人身上。截至5日，已有10個州確診67例。
大多數人類病例症狀較輕，患者可完全康復。到目前為止，只有路易斯安那州出現一宗65歲以上的死亡案例。當局表示，目前仍沒有證據顯示病毒會在人與人之間傳播，對一般民眾的風險很低，民眾無需太過恐慌。
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