美國KFC撤出俄羅斯市場　本土品牌接手逾千分店顧客「吃不出差別」

俄羅斯2022年2月入侵烏克蘭，引發西方企業抵制，爆發出走潮。知名連鎖速食品牌肯德基（KFC）的母公司2022年10月已將在俄羅斯的特許權賣給當地企業，俄羅斯境內上千家肯德基將以「Rostic's」的品牌重出江湖，25日，在莫斯科正式宣布第一家Rostic's開幕，肯德基爺爺的Logo圖案已不見蹤影，接手的公司表示，產品風味與原來的肯德基一樣，強調「原汁原味」。

肯德基的美國母公司百勝餐飲集團（Yum! Brands Inc）17日宣布已全面退出俄羅斯，將境內的特許經營權轉讓給本地特許經營業者Smart Service，交易內容包括肯德基在俄羅斯的所有餐廳、營運系統與Rostic's的商標。據了解，直至百勝集團宣布退出俄羅斯市場之前，俄羅斯全境的肯德基餐廳已達1000多家。

25日，在莫斯科舉行的Rostic's開幕發表會上，可看到肯德基品牌字樣已全數消失，肯德基爺爺的Logo被英文字母R取代，但仍保留着經典的紅白雙色線條。

在莫斯科舉行的Rostic's開幕發表會上，可看到肯德基品牌字樣已全數消失，肯德基爺爺的Logo被英文字母R取代，但仍保留經典的紅白雙色。（圖／美聯社）