美國KFC撤出俄羅斯市場　本土品牌接手逾千分店顧客「吃不出差別」

記者陳怡伶／綜合報道
俄羅斯2022年2月入侵烏克蘭，引發西方企業抵制，爆發出走潮。知名連鎖速食品牌肯德基（KFC）的母公司2022年10月已將在俄羅斯的特許權賣給當地企業，俄羅斯境內上千家肯德基將以「Rostic's」的品牌重出江湖，25日，在莫斯科正式宣布第一家Rostic's開幕，肯德基爺爺的Logo圖案已不見蹤影，接手的公司表示，產品風味與原來的肯德基一樣，強調「原汁原味」。
肯德基的美國母公司百勝餐飲集團（Yum! Brands Inc）17日宣布已全面退出俄羅斯，將境內的特許經營權轉讓給本地特許經營業者Smart Service，交易內容包括肯德基在俄羅斯的所有餐廳、營運系統與Rostic's的商標。據了解，直至百勝集團宣布退出俄羅斯市場之前，俄羅斯全境的肯德基餐廳已達1000多家。
25日，在莫斯科舉行的Rostic's開幕發表會上，可看到肯德基品牌字樣已全數消失，肯德基爺爺的Logo被英文字母R取代，但仍保留着經典的紅白雙色線條。
在莫斯科舉行的Rostic's開幕發表會上，可看到肯德基品牌字樣已全數消失，肯德基爺爺的Logo被英文字母R取代，但仍保留經典的紅白雙色。（圖／美聯社）
擁有相同食譜的特許經營權
Smart Service負責人科托夫（Konstantin Kotov）稱，「我們所準備的技術及食品，完全複製肯德基的菜單，這是個大加分，因為基於我們與美國百勝餐飲集團的合約，我們擁有兩個有相同食譜的特許經營權，我希望你們吃不出差別。」科托夫也表示，Smart Service並未完全排除百勝集團有朝一日重返俄羅斯的可能。百勝集團未對此做出回應。
有顧客向媒體表示，「店員跟以前一樣大喊歡迎光臨，我其實分不出肯德基跟Rostic’s有哪裡不一樣。」
對俄羅斯民眾而言，Rostic's這名字並不算陌生，最初於1993年亮相的Rostic's是蘇聯解體後肯德基在俄羅斯擴張的管道業者。2010年，百勝集團完全收購該品牌後與肯德基合併，Rostic's才消失在大眾的視野。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章