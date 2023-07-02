美國metoo｜軍校多年來隱瞞至少62宗性侵案　施暴者繼續升官退休享福利

根據《美聯社》報道，華盛頓州參議員坎特威爾（Maria Cantwell）和威斯康星州參議員鮑德溫（Tammy Baldwin）在一份聲明中表示，負責監督海岸警衛隊的參議院商業、科學和運輸委員會，直到近期跟參議院工作人員舉行非正式簡報後，才獲悉海岸警衛隊調查局針對性侵案的「污錨行動」（Operation Fouled Anchor）。

事源海岸警衛隊調查局於2014年，發現一樁多年前的性侵指控處理不當，因此決定進一步調查1988年至2006年期間發生的相關案件，該調查行動持續了六年，共有62宗相關案件，但海岸警衛隊卻未公布調查結果，直到近日被《CNN》披露，全案才曝光。

他們要求美國海岸警衛隊司令費根海軍上將（Admiral Linda L. Fagan）提供與調查相關的文件和記錄，發現調查裡包括了62宗經證實的強姦、性侵犯和性騷擾事件，而這些事件都發生在康涅狄格州的美國海岸警衛隊學院。

海岸警衛隊承認責任並致歉

儘管海岸警衛隊調查局獲悉了為數眾多的性侵案件，但令人震驚的是，他們似乎沒有懲處，甚至一些被告還被晉升。參議員們指出，有兩名被指控行為不當的軍官已獲准以指揮官身份退休，目前享有養老金和退伍軍人福利。在調查過程中，這兩個人也被參議院確認曾獲得晉升機會。

對此，海岸警衛隊在發言人提供的一份書面聲明中坦承對這次的事件負有責任，並向每位受害者及其親人致歉。

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