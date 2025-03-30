美國OL飲可樂飲到化學品味 原來惡同事偷偷唧呢樣嘢入飲料

竟有人這樣壞心腸……美國威斯康辛州一名女子在辦公室喝飲料時，嚐到強烈的化學品氣味，起初不為意，後來經常發現其飲料有異味，覺得可疑，便偷偷安裝隱閉攝錄鏡頭，結果拍到一名男同事在她的飲料中「加料」……

美媒報道，住在密爾沃基(Milwaukee)的34歲男子羅斯(Joseph Ross)被控於本月20日在他人飲料中加入可造成身體傷害的物質。受害人為女子JH，她於本月20日向警方報案稱，大約從兩三周前開始懷疑辦公室有人在自己的飲料中落藥，因為每次喝飲料時都會聞到及嚐到很濃的化學品味道，且喝了以後覺得身體不適。