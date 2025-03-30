美國OL飲可樂飲到化學品味 原來惡同事偷偷唧呢樣嘢入飲料

竟有人這樣壞心腸……美國威斯康辛州一名女子在辦公室喝飲料時，嚐到強烈的化學品氣味，起初不為意，後來經常發現其飲料有異味，覺得可疑，便偷偷安裝隱閉攝錄鏡頭，結果拍到一名男同事在她的飲料中「加料」……
美媒報道，住在密爾沃基(Milwaukee)的34歲男子羅斯(Joseph Ross)被控於本月20日在他人飲料中加入可造成身體傷害的物質。受害人為女子JH，她於本月20日向警方報案稱，大約從兩三周前開始懷疑辦公室有人在自己的飲料中落藥，因為每次喝飲料時都會聞到及嚐到很濃的化學品味道，且喝了以後覺得身體不適。
犯案時戴手套
JH懷疑有人落藥，為了找出證據，便暗中在電腦顯示屏下方安裝隱閉攝影機，結果拍到男同事羅斯，把強力膠滴到她的罐裝可口可樂裡。從畫面可見，羅斯犯案時戴上膠手套，把強力膠「唧」進可樂罐裡。JH見到如此驚嚇的畫面，立即報警。
惡男狡辯 但證據確鑿
警方接獲JH報案後，迅速將羅斯帶返警署查問，他辯稱，加進女同事飲料的是營養補充劑。但警方在辦公室找到他犯案用的膠手套和強力膠，證據確鑿。至25日，羅斯被正式落案起，一旦罪成，最高刑罰為罰款1萬美元(約7.8萬港元)，監禁3年6個月。警方正調查被告與受害人的關係及其犯案動機。