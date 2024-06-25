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國際
2024-06-25 16:00:00

美國Rapper曾嘲槍手子彈全打歪　26歲慶生再遭槍擊慘死

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美國Rapper曾嘲槍手子彈全打歪，26歲慶生再遭槍擊慘死。(X)

美國Rapper曾嘲槍手子彈全打歪，26歲慶生再遭槍擊慘死。(X)

美國佛羅里達州26歲饒舌歌手Julio Foolio周日(23)在坦帕市前往他的生日派對途中一間酒店停車場外疑遭伏擊身亡。有報道指，Julio是當地幫派成員，過去曾多次遭襲擊，曾於一次槍擊未有受傷後於網上嘲諷開槍的人說：「你們整整100發子彈全打歪了。」詎料今次遭槍手亂槍掃射，座駕被射成蜜蜂竇，他在車上當場死亡。

綜合報道，Julio在遇害前曾於社交平台Instagram(IG) 限時動態分享他和朋友、Fans慶生的泳池派對畫面。Julio的律師發聲明表示，Julio事發前在一場Airbnb的生日派對中，因人數超出限制被趕，隨後移師入住坦帕市的假日飯店，詎料在酒店停車場疑似遭到槍手伏擊。當地警方證實，事發時Julio3人在停車場座駕上，突然遭到不明身分的攻擊者開槍掃射，造成13傷。警方正調查酒店CCTV片段。

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Julio在遇害前曾於社交平台Instagram(IG) 限時動態分享他和朋友、Fans慶生的泳池派對畫面。(X) Julio在遇害前曾於社交平台Instagram(IG) 限時動態分享他和朋友、Fans慶生的泳池派對畫面。(X) Julio於錄音室曾遭人開槍但無受傷。(IG)

Julio於錄音室曾遭人開槍但無受傷

《第一海岸新聞》(First Coast News)報道，Julio是當地幫派的成員，該幫派長期與敵對幫派爭鬥。根據當局的說法，2018Julio的表哥和3名青少年在一場為Julio的兄弟慶生的派對上，遭幫派槍擊身亡。2021年，Julio於錄音室亦曾遭人開槍，當時子彈與Julio擦過身體，未有造成傷害，Julio事後在IG上嘲諷槍手說：「你們整整100發子彈全都打歪。」

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