美國Starbucks門市職員罷工抗議低薪　料約5000人參與「紅杯對抗」

全美200多家星巴克門市員工，在16日促銷日「紅杯日」這天大罷工，抗議低薪。

據美聯社報道，全美有200多家星巴克（Starbucks）門市員工在16日一年一度的「紅杯日」（Red Cup Day）罷工一天。

公司當日送數千個紅杯促銷

組織者聲稱，這是致力為星巴克門市員工組建工會兩年多來，規模最大的一次罷工。工人聯合會（Workers United）選在「紅杯日」罷工，就是因為這一天星巴克會送出數千個可重複使用紅色杯子，給訂購節日飲料的顧客，屬一年中最忙碌的日子之一。

工會預估，約有5000多名星巴克員工參加這一場「紅杯對抗」（Red Cup Rebellion）。另有約30家門市在15日舉行罷工。