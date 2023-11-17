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國際
2023-11-17 13:15:20

美國Starbucks門市職員罷工抗議低薪　料約5000人參與「紅杯對抗」

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美國Starbucks工會組織罷工抗議低薪　料約5000人參與「紅杯對抗」

全美200多家星巴克門市員工，在16日促銷日「紅杯日」這天大罷工，抗議低薪。

據美聯社報道，全美有200多家星巴克（Starbucks）門市員工在16日一年一度的「紅杯日」（Red Cup Day）罷工一天。

公司當日送數千個紅杯促銷

組織者聲稱，這是致力為星巴克門市員工組建工會兩年多來，規模最大的一次罷工。工人聯合會（Workers United）選在「紅杯日」罷工，就是因為這一天星巴克會送出數千個可重複使用紅色杯子，給訂購節日飲料的顧客，屬一年中最忙碌的日子之一。

工會預估，約有5000多名星巴克員工參加這一場「紅杯對抗」（Red Cup Rebellion）。另有約30家門市在15日舉行罷工。

16日， 星巴克員工在曼哈頓一家門市前罷工。（圖／美聯社）

罷工似對銷售影響不大

已在星巴克工作16年的一名員工透露，她熱愛這家公司及企業理想，但星巴克並未實現承諾，紅杯日或者其他買一送一等頻繁促銷活動已經帶給員工額外壓力，而且人手不足、工資過低。她對此已厭倦。

自從紐約州水牛城一家星巴克門市2021年底成立工會以來，這次罷工是第五次大規模罷工行動；去年有110家門市員工在紅杯日罷工，截至今年10月1日，星巴克整體營收成長12%，達360億元美元（約2,807億美元），創新高，罷工似對銷售影響不大。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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