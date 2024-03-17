美國TikTok禁令法案料緩慢推進　參議員對國安問題看法不一

美國眾議院通過的TikTok禁止法案在參議院面臨不確定的未來，參議院議員似乎並不急着採取行動，因為參議員們對於如何解決TikTok帶來的國安危機有著不同想法。

德州共和黨參議員康寧 (John Cornyn) 表示，由於TikTok母公司與中國當局之間的關係，他認為有必要對TikTok採取行動。

「我們在這裏做事很慢」

「我當然認為這是一個威脅，因為根據中國現行的法律，任何中企蒐集的任何資訊都必須與中共分享。因此，有充分證據表明，中國的策略之一就是蒐集所有這些數據並應用人工智能進行大規模監視。」不過他補充說，參議院不會像眾議院那樣迅速採取行動。「我們在這裏做事很慢，這需要時間。」

參議員們有一連串的擔憂，許多人表示，TikTok構成的國家安全威脅十分緊迫，願意支持眾議院的法案；但也有其他人則希望採取更廣泛的方法，而不是針對一家公司。甚至還有擔心中國會尋求對美國進行報復的意見。