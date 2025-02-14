美國TikTok網紅推「鎂噴霧」減壓助眠　醫生：有極大爭議

「鎂噴霧」近日在美國社交媒體掀起一陣熱潮，許多網紅紛紛對自己的肚臍和腋下，狂噴含有礦物質「鎂」的噴霧，稱能舒緩壓力、改善睡眠，甚至緩解肌肉痠痛，不過醫生認為並無根據，且可能只是「安慰劑」。

綜合美媒報道，來自美國邁阿密的健身網紅札加米（Mandana Zarghami），在TikTok分享表示，她每天都要把這種「神奇噴霧」，噴在腋下和肚臍，晚上還會再噴腳底，並稱這是她維持健康的秘訣，而她的影片上傳後，立即吸引逾10萬次觀看。