美國TikTok網紅推「鎂噴霧」減壓助眠　醫生：有極大爭議

「鎂噴霧」近日在美國社交媒體掀起一陣熱潮，許多網紅紛紛對自己的肚臍和腋下，狂噴含有礦物質「鎂」的噴霧，稱能舒緩壓力、改善睡眠，甚至緩解肌肉痠痛，不過醫生認為並無根據，且可能只是「安慰劑」。
綜合美媒報道，來自美國邁阿密的健身網紅札加米（Mandana Zarghami），在TikTok分享表示，她每天都要把這種「神奇噴霧」，噴在腋下和肚臍，晚上還會再噴腳底，並稱這是她維持健康的秘訣，而她的影片上傳後，立即吸引逾10萬次觀看。
「可能只是安慰劑」
不只是札加米，另一名網紅兼保健品牌商人法爾克（Amalia Falck）也大力推薦，稱她要價約40美元（約311港元）的「特製鎂噴霧」，即加入薰衣草香精，不只幫助睡眠，還能改善腸道健康、偏頭痛、經前症候群等。
不過，醫學專家持保留態度，醫學博士哈巴西（Jennifer Habashy ）表示，口服鎂補充劑的效果有科學支持：「但透過皮膚吸收，仍然存有極大爭議。」她還提醒，噴灑過多可能引起皮膚刺激、搔癢甚至刺痛，使用務必小心。另一名醫學專家也認為，鎂離子很難穿過皮膚，如果有人覺得有效，「可能只是安慰劑」。
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