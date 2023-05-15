美國Vice傳媒集團申請破產　或將售予債權人

市僅曾達到57億美元（約446.8億港元）的美國網絡媒體Vice，其控股公司已向美國申請破產，並準備出售予其中一個債權人。

擁有25個語言版本的Vice，是主打年輕人市場的新聞媒體，其最高市值曾去到57億美元，公司表示，在進行破產過程期間，集團仍會繼續營運，並表示相信可以在2至3個月後令公司財政回復健全。

Vice原本是希望透過他們數以百萬計的社交媒體追隨者，為集團創造收入。然而在社交媒體巨擎Google以及Facebook母公司Meta的操縱之下，大多數的廣告收益都被這些大公司所佔據。公司上月宣布將旗艦的電視節目中止及裁員後，近期申請破產。

網絡巨擎佔據多數廣告收益

Vice的債權人已批出2,000萬美元的資金，以讓集團在申請破產期間繼續營運，而在有關過程中仍可以尋找新的收購報價。若最終無法尋找到新買家，公司就會以2.25億美元的價格被債權人收購。

以前衛及年輕人市場為目標的Vice，目前在Facebook有多達800萬關注，而Instagram亦有逾500萬的追隨者，並擁有至少25種語言的版本。至於另一個領先的網絡媒體BuzzFeed，早前亦宣布因為廣告收入大減而面對嚴重的財政挑戰，因而裁減公司的新聞部門。