美國Youtuber闊綽送PS5　數千人聚集紐約街頭引發騷亂　65人被捕

美國一名Twitch直播主兼Youtuber凱·塞納特（Kai Cenat）日前在紐約街頭舉辦送禮活動，獎品包括PS5和禮物卡等等，吸引大批粉絲前往。但活動卻在進行到一半時突然變調，人群開始暴動，朝警察丟擲石塊和垃圾，甚至有人怒砸椅子，場面相當混亂。最終紐約警局逮捕了約65人，而凱·塞納特也被指控煽動騷亂、非法集會等罪名。

民眾向警察投擲垃圾 直播主被控煽動騷亂

綜合媒體報道，當地時間4日下午，紐約曼哈頓的聯合廣場突然聚集大批人潮。原來是知名Twitch直播主凱·塞納特在社交平台上宣布將免費放發PS5等豪華獎品，吸引了數千人前往參加活動。眾多的人潮不但塞滿聯合廣場，甚至外溢到了附近的東第十四街和百老匯。

而活動在下午3點半就開始發生混亂，民眾開始向警察丟垃圾，並拆掉周圍的路障。有目擊者說看到其他人扔椅子和水瓶，還有人說自己被推倒在地。而一名最初參加活動的年輕人事後告訴記者，他和朋友到了現場沒多久後，看到情況開始失控，他們擔心自己的人身安全就先行離開。

在騷亂開始後，警方警告民眾避開該地區，並努力重新控制驅散這些人。兩個小時後，警察終於清空了公園。據媒體報道，這場騷亂的傷亡人數還不得而知，已知有數人受傷，但傷勢都不嚴重。

而主辦活動的凱·塞納特最終被警察從人群中拉出來，並與幾名官員交談。 紐約警察局局長馬德雷 (Jeffrey Maddrey) 當天晚間表示，凱·塞納特已被捕，面臨煽動騷亂、非法集會以及其他指控。

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