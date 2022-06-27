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國際
2022-06-27 13:51:00

美墮胎權被推翻　34名參議員去信籲拜登介入

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美國最高法院推翻保障墮胎權的裁決繼續引起反響，34名民主黨參議員去信呼籲總統拜登介入。目前有至少13個州啟動機制推動禁止墮胎，大部分都是由共和黨執政，更令「戰場」延伸至墮胎藥。

美墮胎權被推翻，34名參議員去信籲拜登介入。(AP)

美墮胎權被推翻，34名參議員去信籲拜登介入。(AP)

自美國最高法院上周五推翻1973年「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)裁決，令女性墮胎權不再受憲法保障，目前有至少13個州啟動機制推動禁止墮胎，大部分都是由共和黨執政，引發民主、共和兩黨在各州「拉鋸」。自周末起華盛頓、紐約有大批民眾上街示威，部分人手持象徵墮胎權的綠色標誌，抗議最高法院推翻保障墮胎權的裁決。

《紐約時報》報道，美國國會34名民主黨參議員去信總統拜登，呼籲拜登立即採取行動，動用聯邦政府所有力量保護女性墮胎權利，形容法院的決定是毀滅性，拜登有權反擊，帶領全國作出回應，包括沃倫在內兩名民主黨進步派參議員亦促請拜登介入。

自周末起華盛頓、紐約有大批民眾上街示威，部分人手持象徵墮胎權的綠色標誌，抗議最高法院推翻保障墮胎權的裁決。(AP)

自周末起華盛頓、紐約有大批民眾上街示威，部分人手持象徵墮胎權的綠色標誌，抗議最高法院推翻保障墮胎權的裁決。(AP)

墮胎權利寫入聯邦法律須在參院獲優勢

有支持墮胎權利的研究機構數據指出，美國逾九成墮胎都在懷孕首13周內進行，當中逾一半都是透過服用藥物，並非以手術方式。屬共和黨的南達科他州政府揚言，郵寄墮胎藥亦會禁止，使戰場延伸至墮胎藥。因應新冠疫情，美國食品及藥物管理局(FDA)放寬限制，容許民眾可在網上應診，並以郵寄方式獲取墮胎藥，預料隨著部分州禁止墮胎，墮胎藥的需求會上升。

拜登期望藉墮胎議題，在11月中期選舉擴大民主黨在參議院優勢，爭取把墮胎權利寫入聯邦法律。目前民主、共和兩黨在參議院各佔一半議席，如果要通過大部分改革法案，必須在參議院共100席中獲至少五分三、即60席支持。

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