美墮胎權被推翻　34名參議員去信籲拜登介入

美國最高法院推翻保障墮胎權的裁決繼續引起反響，34名民主黨參議員去信呼籲總統拜登介入。目前有至少13個州啟動機制推動禁止墮胎，大部分都是由共和黨執政，更令「戰場」延伸至墮胎藥。

自美國最高法院上周五推翻1973年「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)裁決，令女性墮胎權不再受憲法保障，目前有至少13個州啟動機制推動禁止墮胎，大部分都是由共和黨執政，引發民主、共和兩黨在各州「拉鋸」。自周末起華盛頓、紐約有大批民眾上街示威，部分人手持象徵墮胎權的綠色標誌，抗議最高法院推翻保障墮胎權的裁決。

《紐約時報》報道，美國國會34名民主黨參議員去信總統拜登，呼籲拜登立即採取行動，動用聯邦政府所有力量保護女性墮胎權利，形容法院的決定是毀滅性，拜登有權反擊，帶領全國作出回應，包括沃倫在內兩名民主黨進步派參議員亦促請拜登介入。