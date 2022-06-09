美大學玩新生 19歲仔遭灌家庭裝伏特加至腦受損 終身失明失語無法步行

美國一名19歲青年入讀密蘇里州大學時，加入當地大學常見的學生組織「兄弟會」，為融入組織而忍辱負重，對「師兄」的指示言聽計從，最終不幸被灌酒至心跳驟停，後來證實腦部受損，導致失明，並喪失說話及步行能力，終身恐難恢復。令人憤怒的是，當局至今只曾刑事起訴其中一人輕罪，事主的家人只好自行興訟，冀討回公道。

事發在去年10月，19歲的桑圖里(Danny Santulli)所屬兄弟會 Phi Gamma Delta的眾人，在一間大屋內舉辦「宣誓之夜」徹夜狂歡。桑圖里家人查看了閉路電視片段後，控告其中兩名兄弟會成員韋茨勒(Alec Wetzler)及甘地(Samuel Gandhi)。家人指，桑圖里被吩咐要在當晚喝完一整支家庭裝Tito伏特加酒，韋茨勒半夜站在椅子上「尋找目標」灌酒時，看中正在喝伏特加的桑圖里，便以喉管把啤酒灌進他口裡，灌完後叫桑圖里繼續喝伏特加。

美大學玩新生 19歲仔遭灌酒至腦癱

至零時許，桑圖里醉得從梳化滑到地上，面部朝下，手腳不受控制，後來有人把桑圖里扶回梳化上，當時他皮膚已呈蒼白、嘴唇變藍，但在場人士仍不打911，而是駕駛送他至醫院。家人指，桑圖里倒地前，甘地曾經過他身旁，卻對他的狀況視若無睹，無及時施援。

家人並指，桑圖里出事前一個月不斷被兄弟會成員使喚，「他沒了睡眠時間，不斷被叫用自己的錢給他們買東西，又多次叫他打掃房間」，並指桑圖里曾被命令爬進有玻璃碎的垃圾桶內。在桑圖里出事前兩晚，桑圖里向姊姊哭訴已受夠，但家人叫他脫離兄弟會，他又說不想，因不欲半途而廢。

家人曾控告23名兄弟會成員，後來庭外和解，在翻查閉路電視片段後，日前決定再控告上述兩人；而當局則只曾刑事起訴韋茨勒向未成年人提供酒精。