美大選多州提前投票 兩處投票箱遭縱火

美國大選倒數6天舉行，多州日前已開始提前投票。俄勒岡州波特蘭市和華盛頓州溫哥華市周一各有投票箱疑遭縱火，燒毀數百張選票。官員形容這是「對民主的直接攻擊」，FBI已介入調查。
警方表示，波特蘭市的投票箱於清晨起火，因箱內有滅火裝置，加上附近一名保安員及時發現，火勢很快被撲滅，只有3張選票受損。數小時內，波特蘭市哥倫比亞河對岸的溫哥華市轉運中心，一個投票箱又起火，該投票箱內也有滅火裝置，但仍有數百張選票燒毀。波特蘭當局表示，現場取得的點火裝置物料顯示兩宗火警有關，相信與本月8日溫哥華市另一宗票箱起火案也有關連。
溫哥華市是華盛頓州第3國會選區的最大城市，是聯邦眾議院選舉中最難分勝負的選區之一。華盛頓州克拉克縣(Clark County)選舉審計官員金希(Greg Kimsey)表示事件「令人痛心……這是對民主的直接攻擊」，鑑於類似罪案或再發生，將增加收集選票次數，並將收集時間改到晚上，以免滿箱選票徹夜留在原地。
共和黨人一直批評設立提前投票票箱，特朗普上屆大選時多次指控民主黨舞弊，聲稱投票箱選票被偷走。但今屆選情激烈，特朗普也連番呼籲支持者盡早投票。今屆約有2億3,900萬合資格選民，路透社指目前約4,600萬人已提前投票，較上屆同期約6,000萬少，但上屆時值疫情高峰，部分民眾或不想在大選日擠進票站。提前投票的選民被指不能代表大選日選民的意向，因他們通常較年長、熱衷時事、政治傾向明確，不像搖擺州份的獨立選民般，意向難以捉摸。
特朗普和民主黨賀錦麗周一主攻關鍵搖擺州，分別到喬治亞和密歇根州拉票。民調顯示特朗普在大部分搖擺州有不多於兩個百分點的微弱優勢，賀錦麗則僅在密歇根州領先。