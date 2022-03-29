美女不滿KFC套餐少4件雞直接報警　網民狠批浪費資源

疫情下市民多了以應用程式叫外賣，很多時貨到才知道貨品齊全與否，遇到送漏情況，大家會如何處理呢？美國一名女子收取外賣時，發現所購買的肯德基(KFC)8件炸雞套餐，只得4件雞，但她並非致電向快餐店反映問題，而是直接打電話報警。即使報案中心建議她與快餐店溝通，女子仍堅持要警員到場協助，警員惟有到場親口告訴她無法協助，才結束這場鬧劇。

女事主：我想要回我的雞 綜合《鏡報》(The Mirror)及《霍士新聞8》(Fox8)等報道，緊急報案中心公開案例，指上周二(22日)晚上約7時半，接獲一名俄亥俄州女事主撥打911報案，指在KFC訂購了一份8件炸雞套餐，但送來只有4件雞，要求協助。接線警員指告知相關為民事問題，警員無法處理，建議她跟快餐店溝通，惟女事主堅持要警員到場處理指「我想要回我的雞」，接線警員無奈通報執勤警員。警方無奈到達現場，並親口告訴女事主：「這是民事，我們幫不到妳。」才結束這場鬧劇。