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國際
2022-03-29 16:16:00

美女不滿KFC套餐少4件雞直接報警　網民狠批浪費資源

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疫情下市民多了以應用程式叫外賣，很多時貨到才知道貨品齊全與否，遇到送漏情況，大家會如何處理呢？美國一名女子收取外賣時，發現所購買的肯德基(KFC)8件炸雞套餐，只得4件雞，但她並非致電向快餐店反映問題，而是直接打電話報警。即使報案中心建議她與快餐店溝通，女子仍堅持要警員到場協助，警員惟有到場親口告訴她無法協助，才結束這場鬧劇。

女事主：我想要回我的雞

綜合《鏡報》(The Mirror)及《霍士新聞8(Fox8)等報道，緊急報案中心公開案例，指上周二(22)晚上約7時半，接獲一名俄亥俄州女事主撥打911報案，指在KFC訂購了一份8件炸雞套餐，但送來只有4件雞，要求協助。接線警員指告知相關為民事問題，警員無法處理，建議她跟快餐店溝通，惟女事主堅持要警員到場處理指「我想要回我的雞」，接線警員無奈通報執勤警員。警方無奈到達現場，並親口告訴女事主：「這是民事，我們幫不到妳。」才結束這場鬧劇。

美女不滿KFC套餐少4件雞直接報警，網民狠批浪費資源。(資料圖片)

美女不滿KFC套餐少4件雞直接報警，網民狠批浪費資源。(資料圖片)

《鏡報》(The Mirror)

《鏡報》(The Mirror)

警方籲非緊急情況勿佔用資源

緊急報案中心呼籲大家不要浪費社會資源。警方表示，問題並不在於與店家發生糾紛後報警，而是應該避免在非危難時，撥打緊急救難專線911，佔用資源。

網民紛紛狠批這名女事主，指「這種人真的討厭」、「因為這種愚蠢的個人問題，就打911的人到底在想甚麼」、「不是緊急情況卻打911的人都應該要罰100美金」等。

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