美女主播要求「同工同酬」加薪未遂反遭欺凌　精神崩潰住院險輕生

美國一家電視台的女主播近日爆料稱，她向公司要求加薪未遂後，竟遭到該台職場欺凌，一度精神崩潰住院和產生輕生念頭，還在休病假期間遭解僱。對此，她所在的電視台予以否認。

同台男主播薪資是她的兩倍

綜合《紐約郵報》（New York Post）與《每日郵報》（Daily Mail）29日報道，現年42歲的克萊伯斯（Annalisa Klebers）於2018年4月入職美國Altice USA 旗下的News12電視台，擔任該台的早間新聞主播並屢獲殊榮，她的上司曾公開稱讚她的智慧和職業素養，稱她為「新聞編輯室的陽光」。

近日，克萊伯斯向媒體爆料稱，因為了解到與她同台的男主播薪資竟是她的兩倍，她向上司提出同工同酬的要求，但遭到拒絕。令她沒想到的是，此後她竟遭到長達數月的職場欺凌，包括被排斥在會議之外，並被迫承擔更多閒雜工作，例如修正她搭檔的錯字，還被刪除了一些出鏡畫面。這讓她感到自己與新聞團隊的成員疏遠了，且上司還把她無法控制的技術困難歸咎於她，似乎在逼迫她主動辭職。