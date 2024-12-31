美女主播要求「同工同酬」加薪未遂反遭欺凌　精神崩潰住院險輕生

美國一家電視台的女主播近日爆料稱，她向公司要求加薪未遂後，竟遭到該台職場欺凌，一度精神崩潰住院和產生輕生念頭，還在休病假期間遭解僱。對此，她所在的電視台予以否認。
同台男主播薪資是她的兩倍
綜合《紐約郵報》（New York Post）與《每日郵報》（Daily Mail）29日報道，現年42歲的克萊伯斯（Annalisa Klebers）於2018年4月入職美國Altice USA 旗下的News12電視台，擔任該台的早間新聞主播並屢獲殊榮，她的上司曾公開稱讚她的智慧和職業素養，稱她為「新聞編輯室的陽光」。
近日，克萊伯斯向媒體爆料稱，因為了解到與她同台的男主播薪資竟是她的兩倍，她向上司提出同工同酬的要求，但遭到拒絕。令她沒想到的是，此後她竟遭到長達數月的職場欺凌，包括被排斥在會議之外，並被迫承擔更多閒雜工作，例如修正她搭檔的錯字，還被刪除了一些出鏡畫面。這讓她感到自己與新聞團隊的成員疏遠了，且上司還把她無法控制的技術困難歸咎於她，似乎在逼迫她主動辭職。
產生輕生念頭在精神病房住了6天
克萊伯斯表示，這一經歷永遠地改變了她的生活，甚至令她產生了輕生念頭。2022年5月13日，她曾在家中在家人面前表現得十分異常，不斷來回踱步，並試圖拿車鑰匙前往車庫，後被醫生證實她當天試圖輕生。此後她在精神病房住了6天接受觀察，後被Altice USA解僱。
克萊伯斯的律師曼戈（Anthony Mango）表示，克萊伯斯出於「同工同酬」提出正當訴求，卻因職場欺凌經歷遭到傷害，導致無望重返新聞主播一職。克萊伯斯指責Altice USA的所作所為是犯罪行為，要求全美仲裁協會（American Arbitration Association）支持她獲得主播應有的收入。
電視台發言人：任何性別歧視的指控都是毫無根據的
對此，News12在受訪時回應稱，事實是克萊伯斯在她病假結束後未選擇返回工作場所。發言人表示：「News 12非常自豪能夠提供一個包容且公平的工作場所，讓員工能夠茁壯成長，並根據他們的技能、貢獻和優點獲得報酬；任何性別歧視的指控都是毫無根據的，我們將予以堅決抗辯。」
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