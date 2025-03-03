美女出沒注意！網紅穿肉色背心行街 男司機以為佢無著衫 分心失控撞柱(多圖)

巴西健身網紅羅莎琳自爆，男司機因以為著肉色背心的她沒穿衣，一時分心，失控撞柱。(互聯網)

美女出沒注意！巴西25歲健身網紅羅莎琳(Karol Rosalin)最近因為一套運動衫導致車禍，英國《每日星報》上周五報道，事發當日，羅莎琳做完健身訓練回家途中，突然目睹一輛私家車撞上電線桿，她立即上前查看司機狀況，未料男司機竟說「沒事」，只因她身穿的「肉色」小背心令他產生產生錯覺，以為她上身赤裸，因此分心撞上電線桿。

男司機唔知點同老婆解釋

司機還告訴羅莎琳沒買汽車意外保險，因此車禍後無法獲得賠償，羅莎琳覺得不好意思，認為是自己導致司機陷入窘境，於是主動提出賠償。但這名「正直」的司機卻擔心無法向妻子解釋自己是因為「𥄫靚女」撞車，所以婉拒羅莎琳的好意。