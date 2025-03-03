美女出沒注意！網紅穿肉色背心行街 男司機以為佢無著衫 分心失控撞柱(多圖)

美女出沒注意！巴西25歲健身網紅羅莎琳(Karol Rosalin)最近因為一套運動衫導致車禍，英國《每日星報》上周五報道，事發當日，羅莎琳做完健身訓練回家途中，突然目睹一輛私家車撞上電線桿，她立即上前查看司機狀況，未料男司機竟說「沒事」，只因她身穿的「肉色」小背心令他產生產生錯覺，以為她上身赤裸，因此分心撞上電線桿。
男司機唔知點同老婆解釋
司機還告訴羅莎琳沒買汽車意外保險，因此車禍後無法獲得賠償，羅莎琳覺得不好意思，認為是自己導致司機陷入窘境，於是主動提出賠償。但這名「正直」的司機卻擔心無法向妻子解釋自己是因為「𥄫靚女」撞車，所以婉拒羅莎琳的好意。
報道指，羅莎琳是居於巴西聖保羅的健身網紅，在Instagram擁有140萬粉絲，曾獲《花花公子》讚譽為「完美的健美女性」，也獲AI大讚擁有「完美的女性身材」。
網紅每周做2500次深蹲
羅莎琳經常分享健身訓練和keep-fit餐單，每周會做2,500次深蹲，且嚴格控制飲食，只吃雞肉、雞蛋、紅薯和燕麥等天然食物，身材火辣fit爆。
粉絲問：這是透明的嗎？
羅莎琳在Instagram分享「車禍」事件並貼上現場圖片，問粉絲對她當時所穿的「肉色」小背心有何評價。有網民笑問：「這是透明的嗎？你是看似甚麼也沒有穿？」另有網民大讚這樣的裝扮「漂亮」。
六成男司機承認睇靚女分心
《每日郵報》報道，在英國，因司機分心而導致的車禍每日平均有2,525宗，相等於每年平均約有921,840宗。一項詢問2,142名司機的調查顯示，60%男司機承認會因漂亮女性而分心，12%女司機說曾因俊男導致駕駛分心。