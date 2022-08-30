美女名媛「瑪莉亞」迷倒北約人員 假身份10年無人知 真身終揭穿

一名美艷動人的神秘女子「瑪莉亞」，自06年起穿梭於歐洲、東南亞及中東，大部分時間住在意大利。她是珠寶設計師、是名媛、是網紅，周旋於無數北約(NATO)人員之間，設下美人計、迷魂陣，有可能獲取了不少敏感資料。「瑪莉亞」出現10年後，突然消失，說要去治癌，然而被發現已轉到俄羅斯莫斯科，真實身份亦終被揭發。

美女間諜｜「瑪莉亞」丈夫婚後一年 離奇死亡

「瑪莉亞」全名是Maria Adela Kuhfeldt Rivera，06年在歐洲交際圈「發跡」，自稱母親是秘魯人、爸爸則是德國人，又說她小時候被遺棄在莫斯科，由養父母湊大云云。此後她穿梭歐洲，交遊廣闊，包括結識到《Cosmopolitan》一位前編輯，又去了巴黎開設珠寶公司。2012年，「瑪莉亞」在意大利嫁給一名俄國及厄瓜多爾裔男子，丈夫一年後離奇死亡， 「瑪莉亞」自此以意大利為基地，並定居在拿不勒斯——該處亦正是北約盟軍聯合司令部的基地。

美女間諜｜「瑪莉亞」周旋於北約人員

「瑪莉亞」之後又開設了夜店，加上其珠寶設計師身份，在交際圈如魚得水，而她亦不忘在社交平台發放自己的美照。據報跟「瑪莉亞」有交情甚至戀情的北約人員眾多，而她更曾多次出席北約及美軍的多個場合，如年度舞會及籌款晚宴等，同時又經常往來東南亞及中東等地，傾談其珠寶生意，也去過不少有外國官員參加的活動。

及至近日，「瑪莉亞」的真身才終被荷蘭調查新聞組織Bellingcat揭穿。Bellingcat指出，秘魯當局稱根本沒有Maria Adela Kuhfeldt Rivera這個人的紀錄，而她持有的俄羅斯護照則有一個漏洞——據報俄羅斯發給間諜所用的護照，號碼原來極其相近——因此從之前曝光的間諜護照號碼，便可推算出「瑪莉亞」其實亦是間諜。

美女間諜｜突消聲匿跡 稱「患癌」實則脫離社交圈？

該組織指，「瑪莉亞」真名其實是科洛波娃(Olga Kolobova)，是一名俄羅斯軍官的女兒，而其所設計的名貴珠寶，只是中國製造的平價貨色。組織估計「瑪莉亞」現年四十多歲，而她早於2018年已返回莫斯科，並消聲匿跡。她在「瑪莉亞」Facebook帳戶寫下的最後一個訊息，已是2018年11月的事，當時她說自己消失了5個月，決定「說出真相」，公布自己罹患癌症，故才躲了起來，並接受化療，感謝各畀友好關心。該組織認為，這只是「瑪莉亞」脫離其社交圈、而不會引起懷疑的技倆，至於「瑪莉亞」多年來的任務是否成功，則不得而知。