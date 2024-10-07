美女嚴重食物過敏連接吻都可能死　想吻她先要遵守3條規則（有片）

來自美國波士頓的昆妮 (Caroline Cray Quinn) 在TikTok上表示，自己患有肥大細胞活化症候群（MCAS）的慢性疾病，這是一種免疫疾病，會導致她的細胞錯誤地將某些物質識別為嚴重過敏原，接著出現嚴重的腫脹、氣短、蕁麻疹、腹瀉、嘔吐和其他症狀。

接吻能會死人！一名美國女子患有一種肥大細胞活化症候群的慢性疾病，導致她對大部份食物都過敏，在嚴重的情況下可能會出現危及生命的症狀，就連接吻都無法隨心所欲，要遵守3大規則才行。

昆妮說：「這種情況會出現許多不舒服和危及生命的症狀，如呼吸困難、喉嚨和口腔腫脹/發癢、意識喪失、低血壓和蕁麻疹/皮疹。為了避免誘發，我會避免過敏的食物、動物毛皮、黴菌、灰塵、高溫和某些氣味等觸發因素。」

昆妮表示，親吻男孩絕對是一種風險，即使它會帶來潛在的不穩定，昆妮也不願意就此不與人交往。「在人際關係方面，我可以完全避免接吻，只生活在泡沫中，但我選擇經過計算的風險，我想要充實而幸福的生活。」

也因此，任何想要親吻她的男人都需要遵守三個規則。

不能接觸奇異果、花生等

「第一條規則是，在親吻我後24小時內，他們不能接觸到我的六種主要過敏原（花生、堅果、芝麻、奇異果、芥末及海鮮）中的任何一種；第二條規則是他們在親吻我之前三個小時不能吃任何東西。」而第三條規則就簡單得多，就是他們必須刷牙。

幸運的是，昆妮在今年夏天遇到了真命天子賴恩，他很謹慎地遵守昆妮的規則，因此他們每次接吻完，昆妮的過敏反應都相當輕微。「如果他們必須遵守一些規則才能親吻妳，那麼他們顯然很在乎，並且願意付出很大的努力。」