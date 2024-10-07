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2024-10-07 12:00:00

美女嚴重食物過敏連接吻都可能死　想吻她先要遵守3條規則（有片）

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美女嚴重食物過敏連接吻都可能死　想吻她先要遵守3條規則

美女嚴重食物過敏連接吻都可能死　想吻她先要遵守3條規則

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接吻能會死人！一名美國女子患有一種肥大細胞活化症候群的慢性疾病，導致她對大部份食物都過敏，在嚴重的情況下可能會出現危及生命的症狀，就連接吻都無法隨心所欲，要遵守3大規則才行。

來自美國波士頓的昆妮 (Caroline Cray Quinn) 在TikTok上表示，自己患有肥大細胞活化症候群（MCAS）的慢性疾病，這是一種免疫疾病，會導致她的細胞錯誤地將某些物質識別為嚴重過敏原，接著出現嚴重的腫脹、氣短、蕁麻疹、腹瀉、嘔吐和其他症狀。

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昆妮 (Caroline Cray Quinn) 曾因接吻而出現症狀。 昆妮 (Caroline Cray Quinn) 曾因接吻而出現症狀。 昆妮 (Caroline Cray Quinn) 患有肥大細胞活化症候群（MCAS）的慢性疾病。 昆妮 (Caroline Cray Quinn) 患有肥大細胞活化症候群（MCAS）的慢性疾病。 昆妮 (Caroline Cray Quinn) 要避免食花生、堅果、芝麻、奇異果、芥末及海鮮。 昆妮 (Caroline Cray Quinn) 亦要避免高溫。 昆妮 (Caroline Cray Quinn)進食前會留意食物成份。

昆妮說：「這種情況會出現許多不舒服和危及生命的症狀，如呼吸困難、喉嚨和口腔腫脹/發癢、意識喪失、低血壓和蕁麻疹/皮疹。為了避免誘發，我會避免過敏的食物、動物毛皮、黴菌、灰塵、高溫和某些氣味等觸發因素。」

昆妮表示，親吻男孩絕對是一種風險，即使它會帶來潛在的不穩定，昆妮也不願意就此不與人交往。「在人際關係方面，我可以完全避免接吻，只生活在泡沫中，但我選擇經過計算的風險，我想要充實而幸福的生活。」

也因此，任何想要親吻她的男人都需要遵守三個規則。

不能接觸奇異果、花生等

「第一條規則是，在親吻我後24小時內，他們不能接觸到我的六種主要過敏原（花生、堅果、芝麻、奇異果、芥末及海鮮）中的任何一種；第二條規則是他們在親吻我之前三個小時不能吃任何東西。」而第三條規則就簡單得多，就是他們必須刷牙。

幸運的是，昆妮在今年夏天遇到了真命天子賴恩，他很謹慎地遵守昆妮的規則，因此他們每次接吻完，昆妮的過敏反應都相當輕微。「如果他們必須遵守一些規則才能親吻妳，那麼他們顯然很在乎，並且願意付出很大的努力。」

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而其實患有MCAS的人並不少，根據埃勒斯丹洛斯症候群(EDS) 診所的數據，大約六分之一的人，被診斷患有某種形式的肥大細胞疾病，包括當紅流行歌手Billie Eilish，其中MCAS是最常見的。

一名27歲的英國體操運動員高迪斯 (Natasha Coates) 就患有這種疾病，她對「強烈情緒」嚴重過敏，笑聲、悲傷或壓力都可能會引發致命的化學反應。高迪斯和昆妮一樣，也在網路上分享了自己與健康問題作鬥爭的痛苦細節，並透露，由於病情嚴重，她在20歲時就計劃了自己的葬禮。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

@carolinecray2 Replying to @j Herz My rules for smooching! 💋 #mcas #mastcellactivationsyndrome #mcad #mastcellactivationdisorder #foodallergyawareness #chronicillnessawareness #chronicillnesswarrior #chronicillness ♬ original sound - CarolineCray2

 