美女網紅新宿街頭直播遭刺斃 疑兇施襲後冷靜留現場 對鏡頭問：死了嗎？

日本一名二十多歲女網紅最上愛(最上あい)周二(11日)早上在東京新宿街頭做直播時，遭一名40多歲男子亂刀刺斃，男子當場被捕。日媒報道，兇器是長13厘米的野外求生刀，目擊者說，疑兇異常冷靜，一度讓人以為在照顧遇襲女子。社交平台「X」流傳最後直播畫面，疑兇對著鏡頭問：「死了嗎？」嚇壞直播觀眾。 受害人倒地 疑兇拿手機拍攝 TBS電視台報道，現場附近語言學校和補習學校林立，是寧靜的小巷。一名目擊案發經過的的士司機稱，男子刺傷女子後，「默默地用手機拍攝倒地的女子，還用腳踢她。(女子)滿身鮮血，倒地一動不動」。

受害人高聲呼救 Daily新潮報道，一名在相距現場約100米的建築公司上班的男子憶述，當時街上僻靜，行人和車輛不多，9時55分左右，他突然聽到女性的尖叫聲，大喊「幫幫我」。他跑到公司2樓窗口往下看，看到一名女子趴在地上，還以為女子遇上車禍。 當時有人圍在女子身邊，似在幫助她。建築公司職員說，「一名穿黑衣的男子似乎在照顧她，另兩人在打電話，附近共有3人。我當時和同事討論，既然已有人幫忙，應該不需要出去」。 疑兇冷靜留現場 警車約10分鐘後到場，事情發展令他大吃一驚，「兩名警察走向正在『照顧』女子的黑衣男，與他交談之後，突然把他按倒在地上，將他拘捕」。原來看似在幫助女子的男子，正是疑兇。男子全沒驚慌，且異常冷靜，所以才會誤以為他正在救人。報道指，被捕男子疑用一把刀刃長13厘米的野外求生刀襲擊受害人，他被捕後向警員承認施襲，稱認識受害人，但「沒有殺人意圖」。

直播受害人浴血倒地 據悉，女事主事發時在新宿街頭做「徒步環繞山手線」直播，疑兇趁她行走時從側面接近，突然用刀猛刺她。直播期間，最上愛突然尖叫、大喊「救命」，長達1分鐘，隨後沒聲音，畫面出現一人滿身是血，也有一名男子拿著刀，直播錄下施襲的驚悚過程。 疑兇與受害人有金錢瓜葛 網民「@aigare01」爆料稱，疑兇多次說，他借給最上愛超過100萬日圓(約52,717港元)，不是課金，對方一直不還錢。疑兇平常也跟其他直播主說，最上愛不還錢，讓他陷入經濟困難，再這樣下去，可能會殺她或自我了斷。另有報道指，疑兇施襲後還對著鏡頭問：「死了嗎？」，嚇壞直播觀眾。