美女記者尋親8年意外揭喬治亞駭人販嬰案　生父竟是Facebook好友

喬治亞（Georgia）的一名女記者8年來苦苦尋找自己的親生父親時，竟意外揭開一宗駭人聽聞的販嬰案，受到該國民眾的關注。最終，她驚訝地發現，她的生父在3年前就已是她的Facebook（臉書）好友。

穆塞里澤的調查發現，30多年前，這些受害家庭被告知他們的新生兒不幸死亡的噩耗，並因此備受煎熬，而真相是，這些新生兒在黑市上被販賣，有成千上萬名喬治亞人不知道自己真正的家人是誰。

此後，穆塞里澤在臉書上建立了一個名為「Vedzeb」（我正在搜尋）的群組，希望能找到自己的親生父母。這一舉動也令她意外揭露了喬治亞過去一宗駭人聽聞的販嬰案，涉及該國數千個家庭和數萬名喬治亞民眾。

綜合多家英媒報道，穆塞里澤（Tamuna Museridze）是喬治亞的一名記者，她的養母於2016年去世，她在清理養母房屋的時候發現了自己的出生證明，但上面的出生日期是錯誤的，由此她懷疑自己是被收養的。

生父曾是喬治亞國家芭蕾舞團的著名舞蹈家

作為一名記者，穆塞里澤的工作已讓數百個家庭團聚，但直到今年夏天，她才解開自己的身世之謎：來自喬治亞農村的一名知情者稱，她的生母當年隱瞞了自己的懷孕情況，並在1984年9月生下了她。

為了尋找生母的下落，穆塞里澤在臉書公開相關訊息並徵求更多線索，很快有一名女子回應稱當事人是她的姑姑，願意接受DNA測試，但條件是穆塞里澤必須刪除貼文。後來的DNA測試結果顯示，穆塞里澤和這名女子係表姐妹關係，這也意味著這名女子的姑姑正是穆塞里澤的生母。

此後，穆塞里澤成功說服生母承認真相，得知生父的姓名是古爾根·科拉瓦（Gurgen Khorava），並驚訝地發現生父竟然在3年前就是她的Facebook好友了。原來，穆塞里澤的尋親故事在喬治亞廣為人知，她的生父科拉瓦也予以關注，但後者並未意識到自己竟然也是這個故事的一分子。

穆塞里澤在接受採訪時稱，當年科拉瓦與她的生母是露水情緣，「甚至不知道我的生母已經懷孕了」，在得知自己還有一個女兒時，他感到「欣喜若狂」。據介紹，這位現年72歲的老人曾是喬治亞國家芭蕾舞團的著名舞蹈家，穆塞里澤表示自己比父親的其他孩子長得更像父親，並且她的丈夫也熱愛舞蹈。

據報導，穆塞里澤的生母當年因羞愧隱瞞了自己懷孕的事實，並在偷偷生下了女兒將其送養，儘管目前母女兩人已相認，但穆塞里澤的生母要求女兒謊稱自己也是販嬰案的受害者之一，在遭到拒絕後，母女兩人沒有再說過話。

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