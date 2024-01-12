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國際
2024-01-12 11:30:00

美女醫生確診子宮頸癌堅持四年終不治 丈夫：她本來只剩一年時間

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根據日媒《ABEMA NEWS》報導，身為4寶媽的居原田2020年被診斷出子宮頸癌，並接受了根除性全子宮切除手術。不過，2021年癌細胞轉移至肝臟和淋巴結。儘管持續接受治療，2023年檢查時卻發現惡性腫瘤已擴散到3塊骨頭。與病魔對抗的同時，居原田同時也在Instagram與部落格上分享了她抗癌過程，吸引了超過15萬粉絲的追蹤。

42歲日本皮膚科美女名醫居原田麗，2020年被診斷出子宮頸癌，她也在部落格分享了抗癌的心路歷程，以抗癌鬥士之姿得到許多迴響。然而，居原田麗仍不敵病魔於10日病逝。

居原田麗婚後育有3男1女，共4個孩子，在2020年罹癌時，其實就被告知僅剩下1年可活，但為了孩子仍積極接受治療，也經常在社群分享與孩子，以及抗病日常。

居原田麗婚後育有3男1女，共4個孩子，在2020年罹癌時，其實就被告知僅剩下1年可活，但為了孩子仍積極接受治療，也經常在社群分享與孩子，以及抗病日常。

分享抗癌過程 吸超過15萬粉絲

根據日媒《ABEMA NEWS》報導，身為4寶媽的居原田2020年被診斷出子宮頸癌，並接受了根除性全子宮切除手術。不過，2021年癌細胞轉移至肝臟和淋巴結。儘管持續接受治療，2023年檢查時卻發現惡性腫瘤已擴散到3塊骨頭。與病魔對抗的同時，居原田同時也在Instagram與部落格上分享了她抗癌過程，吸引了超過15萬粉絲的追蹤。

丈夫也代為發文表示：「她在醫院哭著說她抗癌再辛苦，都沒有再看過她掉過演淚，就是這樣溫柔又堅強的女人。」 丈夫也代為發文表示：「她在醫院哭著說她抗癌再辛苦，都沒有再看過她掉過演淚，就是這樣溫柔又堅強的女人。」 丈夫也代為發文表示：「她在醫院哭著說她抗癌再辛苦，都沒有再看過她掉過演淚，就是這樣溫柔又堅強的女人。」 丈夫也代為發文表示：「她在醫院哭著說她抗癌再辛苦，都沒有再看過她掉過演淚，就是這樣溫柔又堅強的女人。」 丈夫也代為發文表示：「她在醫院哭著說她抗癌再辛苦，都沒有再看過她掉過演淚，就是這樣溫柔又堅強的女人。」

與病魔對抗4年 丈夫宣布死訊

居原田的丈夫河原10日透過她的部落格向讀者宣布其死訊，他寫道「我的妻子居原田（又名河原麗）已於1月10日14時31分，長眠於母校滋賀醫科大學」。距離居原田上一次更新部落格已是將近一個月前的2023年12月19日，當時她告訴讀者自己即將轉院治療。

河原也在訃告中感謝所有讀者及粉絲帶來的鼓勵，他表示，儘管妻子最初被告知她只剩一年的壽命，但她堅持與病魔對抗了4年。「感謝所有追蹤的讀者、醫生、美容皮膚界人士以及鼓勵我們的朋友」。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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