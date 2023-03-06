美婦不滿業主收屋　憤然炸屋害30隻貓陪葬(有片)

美國紐澤西州一名愛貓女子租住當地一間屋十多年，與逾30隻貓居朝夕相對，早前收到業主通知要收回房屋，她拒絕搬遷更憤然自焚，導致房屋發生大火，附近居民要緊急疏散，最後發現她和幾十隻貓不幸葬身火海。
綜合報道，事發於上周三(1日)上午約11時，孟莫斯郡(Monmouth County) 羅斯福自治市(Roosevelt)一間房屋突然發生大火，警方表示，有民眾發現該住宅冒出濃煙隨即報警，住宅很快就被大火淹沒，就連另外共用牆壁的房屋亦受波及，警方到場後緊急幫忙疏散附近住戶。一名女鄰居表示，「幸好他們(警員)來敲門，我立即拉著兒子離開，那名女子曾威脅要炸掉那間屋，叫我們離開，結果房子很快就著火」。
市長：女主客居上址長達10年拒絕搬遷
市長Peggy Malkin表示，業主想要將該房屋收回出售，然而上址女租客因為已租住長達10年，拒絕搬遷，更點火將房屋燒掉。房屋最後完全燒毀，消防到場將火撲熄後立即入內進行搜救，惟屋內女住客與她的所有貓咪無一生還。根據鄰居情報，女子可能在家中飼養了多達30隻貓。案件仍在調查中。
DEADLY FIRE: Neighbors say a woman facing eviction died after setting her Roosevelt home on fire.— News12NJ (@News12NJ) March 1, 2023
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