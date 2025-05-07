美婦失蹤62年真相曝光　疑為逃離家暴丈夫人間蒸發

美國威斯康辛州一名失蹤62年的婦女近日被發現還活著，多年來與新丈夫過著幸福的生活。現年82歲的Audrey Backeberg在1962年離開與兩名子女及丈夫共同居住的家，在外州以新身分展開人生新篇章。

索克郡警長辦公室警探Issac Hanson於3月重啟調查這起人口失蹤懸案。據悉，Backeberg在失蹤前數日曾對當時丈夫Ronald提出刑事告訴，指控他施暴導致頭部受傷，甚至威脅要殺死她。

當時Backeberg年僅20歲。失蹤後幾天內，有目擊者稱在印第安納波利斯（Indianapolis）巴士站看見她。家中保姆曾表示，Backeberg在喝了一罐裝滿藥丸的可樂後，搭巴士前往印第安納州。