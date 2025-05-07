美婦失蹤62年真相曝光　疑為逃離家暴丈夫人間蒸發

美國威斯康辛州一名失蹤62年的婦女近日被發現還活著，多年來與新丈夫過著幸福的生活。現年82歲的Audrey Backeberg在1962年離開與兩名子女及丈夫共同居住的家，在外州以新身分展開人生新篇章。
索克郡警長辦公室警探Issac Hanson於3月重啟調查這起人口失蹤懸案。據悉，Backeberg在失蹤前數日曾對當時丈夫Ronald提出刑事告訴，指控他施暴導致頭部受傷，甚至威脅要殺死她。
當時Backeberg年僅20歲。失蹤後幾天內，有目擊者稱在印第安納波利斯（Indianapolis）巴士站看見她。家中保姆曾表示，Backeberg在喝了一罐裝滿藥丸的可樂後，搭巴士前往印第安納州。
丈夫母親先後離世
此後62年，Backeberg未曾與家人聯繫。其中一名子女於2006年過世，丈夫Ronald也在不久後離世，而她的母親則在2023年過世，終生未能得知女兒的下落。
警探在今年1月接手此案後，透過仔細審閱檔案資料、訪談約20名家屬和證人，並運用Backeberg妹妹在Ancestry.com的帳戶資訊，最終找到Backeberg的住處。Hanson說：「這就像是一堆拼圖」，「需要不斷挖掘、挖掘再挖掘，然後將所有線索拼湊起來。」
當Hanson打電話到疑似是Backeberg住處的號碼時，「她接聽了電話並非常配合，回答了我所有的問題」。他們談話約45分鐘，而她的說法與案件記錄相符。Hanson補充說：「基於她告訴我的事情，我認為她對自己當時做出的決定很有信心，就像是『做了該做的事』那樣。」
美婦新生活低調而快樂
警探表示，Backeberg當年是自願離開家鄉，很可能是為了擺脫有家暴行為的丈夫。他說：「她過得很快樂、安全且安穩；就這樣低調地生活了這麼長一段時間。」
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