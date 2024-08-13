美婦將用了3年梳化帶到Costco退貨　惹網民反感急刪片

美式連鎖賣場Costco的寬鬆退貨政策，讓許多同業感到不可思議，過去曾有吃了一半的食物都能全額退款，早前亦有一對網紅夫婦將瞓了5年的床褥帶到Costco成功退款。近日美國加州一名婦人有樣學樣，將家中使用了3年的梳化帶回店裡退貨，還拍攝影片將成功退費的過程、心得分享到TikTok，結果引發大批網民反感批評，女子事後連忙將影片刪除。

綜合報道，婦人Jasmen Reyes於3年多次以1,400美元(11,000港元) 在Costco購入了一張梳化，最近她想更換梳化，於是想到Costco的退貨政策，Jasmen在影片中表示，退貨過程並不容易，指Costco的經理以當天不接受家具退貨為由拒絕退貨，店員以梳化上有筆跡推搪，還以梳化接縫處有破損為由，堅持要求退費，歷經一番波折，Jasmen最終仍成功退回那張舊沙發，還利用退款另購一張新梳化。