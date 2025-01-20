美婦愛自拍上載FB　一張合照救兒子逃過99年冤獄

美國德州一名男子於2017年遭人誣告，被指控犯下一級入屋盜竊重罪與其他嚴重罪名，要面對最高刑期99年的囚犯生涯，慶幸他有一名熱衷於社交平台Facebook的母親，她無論去到哪裡都喜歡和家人朋友自拍一番。她的兒子被指犯案當日，正好跟這名母親在酒吧聚會，並跟母親拍下合照，成為男子有力的不在場證據，成功洗脫罪名。

綜合報道，被人誣告的男子Christopher Precopia於2017年9月22日突然被警員拘捕，他後來才知被高中時曾經短暫拍拖的前女友指控，他在20日晚闖她位於坦普爾市(Temple)的住所意圖行竊，被發現後更用鎅刀割傷她的胸口。警方根據這名前女友的證詞，上門拘捕Christopher，控以一級入屋盜竊罪與數項其他嚴重罪名，合併最高刑期99年。Christopher的家人以15萬美元為他保釋，還在網上公開尋求當晚的監視器畫面，想幫兒子洗脫嫌疑。