美婦愛自拍上載FB　一張合照救兒子逃過99年冤獄

美國德州一名男子於2017年遭人誣告，被指控犯下一級入屋盜竊重罪與其他嚴重罪名，要面對最高刑期99年的囚犯生涯，慶幸他有一名熱衷於社交平台Facebook的母親，她無論去到哪裡都喜歡和家人朋友自拍一番。她的兒子被指犯案當日，正好跟這名母親在酒吧聚會，並跟母親拍下合照，成為男子有力的不在場證據，成功洗脫罪名。
綜合報道，被人誣告的男子Christopher Precopia於2017年9月22日突然被警員拘捕，他後來才知被高中時曾經短暫拍拖的前女友指控，他在20日晚闖她位於坦普爾市(Temple)的住所意圖行竊，被發現後更用鎅刀割傷她的胸口。警方根據這名前女友的證詞，上門拘捕Christopher，控以一級入屋盜竊罪與數項其他嚴重罪名，合併最高刑期99年。Christopher的家人以15萬美元為他保釋，還在網上公開尋求當晚的監視器畫面，想幫兒子洗脫嫌疑。
事主母親：那天我剛可100%說出兒子在哪裡
慶幸後來發現，案發當日Christopher跟母親Erin Precopia一起在奧斯汀(Austin)的萬麗酒店度假，前友女所指遇襲的時間，Christopher則與母親在酒店的酒吧參加活動，亦因為Erin熱愛發佈生活動態，她當時拉著兒子自拍合照並發佈網上，相片及FB清楚記錄了拍攝時間和地理位置數據，由於酒店與前女友的住所相差65英里(約105公里)，這張照片便成為他不在現場的關鍵。
雖然具有不在場證具，但德州警方直到9個月後才撤銷對Christopher的一級重罪指控。而其前女友也向警方承認，自己是因為5年前與對方分手鬧得很不愉快，才會想要報復對方。事後，這名前女友的行為雖然構成誣告，但由於沒有被起訴，警方亦沒有公開她的身分。而Erin心有餘悸地告訴媒體：「感謝上帝，這件事剛好發生在我可以100%說出他在哪裡的那天！」