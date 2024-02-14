美婦把1個月大女兒放入焗爐烤死 稱誤當嬰兒床

美國發生一宗人間慘劇，一名1個月大女嬰被發現在家中死亡，全身多處燒傷，衣服也燒融。更恐怖的是據報她是被26歲母親「誤放」入焗爐，活活烤死。涉事母親供稱自己誤把焗爐當成嬰兒床出事，親友指她有精神問題，思想猶如小孩。她在女兒出事前不久，上網發文為自己的生日公開籌款慶生。目前涉事母親已經被捕。

案發在本月9日，居於密蘇里州堪薩斯城26歲母親26歲湯馬絲(Mariah Thomas)致電祖父說，「孩子出了點問題，你要立刻回家」。祖父趕回家後驚聞現場有燒焦味，並發現孫女死在床上。據報湯馬絲跟他說，午睡前想把女兒放上嬰兒床，卻「不小心」把她放錯入焗爐。