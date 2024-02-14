美婦把1個月大女兒放入焗爐烤死 稱誤當嬰兒床

美國發生一宗人間慘劇，一名1個月大女嬰被發現在家中死亡，全身多處燒傷，衣服也燒融。更恐怖的是據報她是被26歲母親「誤放」入焗爐，活活烤死。涉事母親供稱自己誤把焗爐當成嬰兒床出事，親友指她有精神問題，思想猶如小孩。她在女兒出事前不久，上網發文為自己的生日公開籌款慶生。目前涉事母親已經被捕。
案發在本月9日，居於密蘇里州堪薩斯城26歲母親26歲湯馬絲(Mariah Thomas)致電祖父說，「孩子出了點問題，你要立刻回家」。祖父趕回家後驚聞現場有燒焦味，並發現孫女死在床上。據報湯馬絲跟他說，午睡前想把女兒放上嬰兒床，卻「不小心」把她放錯入焗爐。
倫常慘劇｜友人︰她沒有成年人的思維
警方接報趕抵時，發現女嬰已死亡，身上有明顯燒痕，而衣服亦燒至焦黑，「融化」在尿布上。有親友表示，湯馬絲有精神問題，「沒有成年人的思維，思想如同小孩」，認為其精神問題可能是導致慘劇的原因。
從社交媒體上來看，湯馬絲似乎很愛錫其女兒，上月21日曾發文稱，「我2024年的目標，是要盡力當我漂亮女兒的最佳母親」，但據報過去亦曾埋怨沒有人探望她。而湯馬絲在事發前亦有發文，對自己的生日甚為期待，又發文募捐，呼籲人們捐錢給她過生日，並祝自己生日快樂；又貼出女兒照片附以多個「錫錫」笑臉。