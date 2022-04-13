美婦檢1938年日記逾廿載　終物歸原主 (有片)

假如大家執到別人的日記，可會物歸原主呢？美國一名婦人就似乎考慮了很多年才有決定，她早在二十多年前就在家裡發現一本1938年的日記，直至早前才決定在網上公開這本日記的訊息，為它找尋原主人，日前亦終於將這本有逾80年歷史的日記，歸還給物主的家人。

綜合《WNEP-TV》等報道，美國賓夕法尼亞州婦人Lisa Coolbaugh在約23年前打掃屋企時，見孫仔正把玩一本書，她細看後發現那是一本屬於名叫「Donald D. Meeker」於1938年的日記。Lisa說，她的孫仔當年只有7歲，他今年8月就踏入30歲了。但當時沒有太上心，直至近日，她決心為這本日記找回主人，在社交平台發布關於它的信息，包括日記主人名字、所住的街道、結婚日期等，希望將物件歸還。

物主家人稱全家會珍而重之

事件經傳媒報道後，一名叫Mary Anne的人終於聯絡上Lisa，Mary說：「當看到新聞時，我心叫『噢，天呀，Donald D. Meeker，那街道……這是我們的爸爸。』原來，Mary已故的丈夫George，正是日記主人翁Donald D. Meeker的兒子，她估計是家人當年搬屋時不小心丟失。Mary說，日記裡面記著Donald在1934年用350美元買下一架雪佛龍，她的丈夫曾告訴她，令她感到很神奇。

Mary又說，當日失去了這日記，他們感到很難過和內疚，但注定失而復得，「我和女兒，還有她的兩個女兒，一定會好好珍惜它」。