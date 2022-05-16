美婦爭輸車位噴人奶落對家車洩忿　網民：噁心(有片)

本港時租車位供應有限，駕駛人士難免會遇過爭車位情況，爭贏鬆口氣，爭輸又可以怎樣呢？美國華盛頓一名婦人，居然在爭輸車位後，氣憤得當場掏出乳房，將母乳擠在對方汽車的車窗上，影片在網上瘋傳，令不少網民震驚指噁心。

影片在reddit討論區流傳，據指，片中的婦人認為自己先看到車位，卻被一名男子駕車捷足先登，隨即落車向對方爭辯，更氣得在對方的車窗上噴上母乳。整個過程被對方拍下，更揚言要報警控告她涉嫌公開猥褻。

網上影片顯示，拍片者不停說「這是公開猥褻」，片中身穿紅色V領T恤的婦人則不斷稱「不是，這是母乳，不是公開猥褻」，同時伸入到領口，胸口湊近一輛私家車，在上面噴上液體，拍片者重複指控婦人公開猥褻，同時拍下對方車牌以作記錄，對方亦不斷否認。但帖文未有提及拍攝日期及交代事件結局。