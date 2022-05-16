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國際
2022-05-16 14:30:00

美婦爭輸車位噴人奶落對家車洩忿　網民：噁心(有片)

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本港時租車位供應有限，駕駛人士難免會遇過爭車位情況，爭贏鬆口氣，爭輸又可以怎樣呢？美國華盛頓一名婦人，居然在爭輸車位後，氣憤得當場掏出乳房，將母乳擠在對方汽車的車窗上，影片在網上瘋傳，令不少網民震驚指噁心。

美婦爭輸車位噴母乳落對家車洩忿，網民：噁心。(Twitter)

美婦爭輸車位噴母乳落對家車洩忿，網民：噁心。(Twitter)

影片在reddit討論區流傳，據指，片中的婦人認為自己先看到車位，卻被一名男子駕車捷足先登，隨即落車向對方爭辯，更氣得在對方的車窗上噴上母乳。整個過程被對方拍下，更揚言要報警控告她涉嫌公開猥褻

網上影片顯示，拍片者不停說「這是公開猥褻」，片中身穿紅色VT恤的婦人則不斷稱「不是，這是母乳，不是公開猥褻」，同時伸入到領口，胸口湊近一輛私家車，在上面噴上液體，拍片者重複指控婦人公開猥褻，同時拍下對方車牌以作記錄，對方亦不斷否認。但帖文未有提及拍攝日期及交代事件結局。

片中身穿紅色V領T恤的婦人則不斷稱「不是，這是母乳，不是公開猥褻」，同時伸入到領口。(Twitter) 婦人將胸口湊近一輛私家車。(Twitter) 婦人在車窗上面擠上液體。(Twitter) 拍片者重複指控婦人公開猥褻。(Twitter) 婦人不斷否認。(Twitter) 事主拍下對方車牌以作記錄。(Twitter) 帖文未有提及拍攝日期及交代事件結局。(Twitter)

網民：她用母乳餵架車

網民紛紛在討論區留言批評「噁心」，亦有網民指「好多疾病是過通體液傳播，噴母乳應該要視為恐怖襲擊」、「邊個令佢懷孕」、「事主應該喺佢架車上噴精以牙還牙」、「她用母乳餵架車」

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