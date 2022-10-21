美婦聞出水樽有尿味 無緣無故染性病 辦公室偷拍驚揭清潔工做呢種嘔心惡行

美國德州侯斯頓一名在醫務大樓工作的54歲女子，發現辦公室的飲水機混濁、有異味，於是自攜水樽，亦同樣聞出有異味，甚至是令人欲嘔的尿味，機警的她在辦公室安裝隱閉攝錄機，竟揭發同事醜陋的惡行。更震驚的是，她因而感染了性病(sexually ransmitted diseases，STD)，除了她，還有11人恐受害。

在醫生辦公室工作的女事主接受美媒訪問，講述今年8月她發現辦公室飲水機的水看起來「黃黃的」，且有難聞的異味，所以開始自攜水樽帶水，但會把水樽放在辦公桌上。數日後，她發現水樽裡的水同樣有異味，所以把水樽丟掉。直至9月，有女同事問她為何水樽裡的水看來淡黃，她說，只感到惡心，聞起來像尿味。另一名職員說亦有類似情況，醫生懷疑是辦公室一名清潔工所為。

9月底，女事主在辦公室安裝隱閉攝錄機，便拍到該名清潔工令人嘔心的惡行，只見他把生殖器塞進水樽，在水裡沖洗，又在水樽裡小便。女事主說：「當時我感到恐慌，想著：如果他有性病，怎麼辦？」於是她接受檢查，發現自己感染性病，因為該名清潔工已確診。