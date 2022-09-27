美婦聲稱是狼 殺雪橇狗剝皮惹公憤

美國蒙大拿一名女子上周五在社交網，發放打獵時殺死一隻幼狼並剝其皮的圖片，頓時惹起網民憤怒。皆因相中照片並不是狼，帖文一出，已有大批愛狗人士指出，那是體形較細小的西伯利亞雪橇犬，之後愈來愈多人留言抨擊，並引發當地警方調查事件。

「野狼與雪橇犬分不清，不應有狩獵牌照」

報道指，網名叫Amber Rose的女子與男伴Frank Tallent參加了蒙大拿州弗拉特黑德縣一個打獵團。照片可見她雙手拿著戰利品「幼狼」，又與牠剝了肉連頭和四肢的皮毛合照。Rose辯稱，有關獵殺合法，還指是出於自衛。Rose最初的帖文稱，早上獨自狩獵一隻黑熊，但卻遇到一隻幼狼，並立即發短訊給Tallent，告訴他自己獵殺了一隻幼狼。網民對Rose的帖文感震驚，「那不是狼，那是雪橇犬，是狗!!!」另一人說，「那絕對噁心和令人傷心。如果你不能分辨野狼和雪橇犬的不同，不應擁有狩獵片牌照和擁有槍械。沒有藉口。」有網民表示，希望她被拉去坐監，獲數千人認同。