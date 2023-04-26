美婦賣舊衫幫補家計 變帶貨紅人收入夠供子女讀大學

美國德州45歲母親Monette Mejia有3名子女，原是家庭主婦的她因幫補家計，在2015年開始在社交網銷售平台售賣自己的舊衫，全憑她夠勤力，竟發展成網上「帶貨」紅人。一年生意額多達73.5萬美元(約573萬港元)，夠供兩名子女讀大學，毋須借貸讀書。
Mejia目前在社交網，除了售二手衫，還有賣新衫、家具用品、玩具及其他東西，她也鼓勵其他人像她開闢新生財工具。她說，2015年真是艱辛的一年，連下一餐都要擔心，那時妹妹建議她到社交網平台Poshmark賣掉衣櫃裡的衣服；她放了一條裙子只有11小時，便以36美元(約280港元)賣出，之後持續一點點地賺錢。不過，不久後，丈夫卻因病入院，住了深切治療部44天，而且需要做開胸手術無法工作。
賣二手貨｜由每周百多美元收入變1000美元
開支大增，除了Poshmark，Mejia還去到其他二手貨平台賣東西，由每周100至200美元(約780至1,560港元)收入，增至每周1,000美元(約7,800港元)，之後一年約賺5.2萬美元(約40.5萬港元)。見收入不錯，Mejia之後在TikTok、Instagram和Facebook賣貨，一星期直播帶貨3次。為了有足夠貨源，她會到減價大賣場、清倉貨場等「尋寶」轉售。有見她帶貨能力高，連鎖服裝店Torrid和百貨店Target與她簽約做「代言人」，穿他們的衣服在社交網推銷。
在2021年，Mejia年收入達至73.5萬美元。現在她會大批入貨以取得折扣，每天有最少100樣貨品上架，做到凌晨3時，確保客戶的訂單已付運。她的丈夫康復後，並未重返職場，而是助妻子打理她的「二手王國」。Mejia稱，回望一路走過來，她也覺得神奇。