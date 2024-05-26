美婦長期用汽水沖奶粉 致幼女滿口蛀牙死於糖尿病 判囚9年

美國俄亥俄州一名母親長期用含糖梳打水沖泡奶粉給女兒喝，導致4歲女兒滿口蛀牙，最終因糖尿病相關疾病死亡。母親今年3月承認過失致死罪，上周五(24日)判囚9年。

《紐約郵報》報道，案發於2022年3月，4歲女童卡米蒂(Karmity Hoeb)當時出現「嚴重醫療問題」的跡象已經數日，但直到臉色發青、沒有呼吸，母親班克斯(Tamara Banks)才致電911把女兒送院。女童被送到辛辛那提兒童醫院，經檢查發現已經腦死亡，且牙齒全部蛀爛。

檢方：女童生前沒看過牙醫

檢方指，女童早已過了需飲配方奶粉的年齡，但生前主要營養來源卻是奶粉。班克斯常用含糖梳打水「Mountain Dew」沖奶粉給女兒喝。檢方指，女童短暫的一生中，大部分時間都遭受疏忽照顧與虐待，女童不僅得不到適當的營養及醫療照顧，也沒證據顯示她曾經看過牙醫，最終死於糖尿病酮酸血症(Diabetic Ketoacidosis，DKA)。