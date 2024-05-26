美婦長期用汽水沖奶粉 致幼女滿口蛀牙死於糖尿病 判囚9年

美國俄亥俄州一名母親長期用含糖梳打水沖泡奶粉給女兒喝，導致4歲女兒滿口蛀牙，最終因糖尿病相關疾病死亡。母親今年3月承認過失致死罪，上周五(24日)判囚9年。
《紐約郵報》報道，案發於2022年3月，4歲女童卡米蒂(Karmity Hoeb)當時出現「嚴重醫療問題」的跡象已經數日，但直到臉色發青、沒有呼吸，母親班克斯(Tamara Banks)才致電911把女兒送院。女童被送到辛辛那提兒童醫院，經檢查發現已經腦死亡，且牙齒全部蛀爛。
檢方：女童生前沒看過牙醫
檢方指，女童早已過了需飲配方奶粉的年齡，但生前主要營養來源卻是奶粉。班克斯常用含糖梳打水「Mountain Dew」沖奶粉給女兒喝。檢方指，女童短暫的一生中，大部分時間都遭受疏忽照顧與虐待，女童不僅得不到適當的營養及醫療照顧，也沒證據顯示她曾經看過牙醫，最終死於糖尿病酮酸血症(Diabetic Ketoacidosis，DKA)。
女童死於糖尿病併發症
DKA是一種可致命的糖尿病併發症，患者可能出現的症狀，包括嘔吐、腹痛、呼吸急速、排尿量增加、全身乏力、神智不清等，嚴重時或會昏迷，甚至死亡。一瓶20安士(約590毫升) 「Mountain Dew」汽水含有77克糖份，專家建議兒童一天不應攝取超過24克糖。
檢察官嘆：遇過最悲慘的案例
檢方指，儘管女童飽受病痛煎熬，但41歲的班克斯只顧著自己，經常前往藥局領取處方藥物，召喚家庭醫生上門替自己看病，卻沒照料患病女兒。她坐著輪椅出庭，聲稱「我以為我在照顧她」。
令人驚訝的是，班克斯有另一名兒子，亦在4歲那年因糖尿病陷入昏迷。俄州克萊蒙特縣(Clermont County)助理檢察官撒普(Clay Tharp)感嘆：「這是我遇過最悲慘的案例。這個孩子本來是不應該死去的。」法官哈達德(Victor Haddad)在庭上表示，被告兒子之前的糖尿病狀況，應該讓她更了解這種疾病的危險性，「不知道怎麼做，不是藉口」。
此外，女童的53歲父親霍布(Christopher Hoeb)也承認非自願過失致死罪，將於下月判刑。