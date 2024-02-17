美婦門前鏟雪招殺身之禍 遭大廈外牆多片磚頭剝落砸中慘死

天降橫禍！紐約一名老婦在自家門前的台階樓梯上鏟雪時，大廈住宅上方竟然有一大堆磚掉落，婦人不幸被砸死。

因傷勢過重不治身亡 根據《華盛頓郵報》報導，住在布魯克林區的74歲婦人辛格（Dale Singer）於當地時間2月13日，在日落公園（Sunset Park）的大廈前方前清理積雪時，突然一大堆磚塊掉落在她身上，令辛格頭部重創，她被送往醫院搶救，但仍因傷勢過重不治身亡。 據了解，紐約幾天前落大雪，布魯克林部份地區積雪厚達15公分，疑似積雪令磚頭脫落，最終發生悲劇。而附近一家商店的閉路電視畫面，剛好記錄了整個過程，只見一大堆磚塊掉正辛格身上，令她一瞬間倒地。