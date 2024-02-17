美婦門前鏟雪招殺身之禍 遭大廈外牆多片磚頭剝落砸中慘死

天降橫禍！紐約一名老婦在自家門前的台階樓梯上鏟雪時，大廈住宅上方竟然有一大堆磚掉落，婦人不幸被砸死。
因傷勢過重不治身亡
根據《華盛頓郵報》報導，住在布魯克林區的74歲婦人辛格（Dale Singer）於當地時間2月13日，在日落公園（Sunset Park）的大廈前方前清理積雪時，突然一大堆磚塊掉落在她身上，令辛格頭部重創，她被送往醫院搶救，但仍因傷勢過重不治身亡。
據了解，紐約幾天前落大雪，布魯克林部份地區積雪厚達15公分，疑似積雪令磚頭脫落，最終發生悲劇。而附近一家商店的閉路電視畫面，剛好記錄了整個過程，只見一大堆磚塊掉正辛格身上，令她一瞬間倒地。
死者生前非常熱心
一位鄰居表示，辛格一家人在這裡住了近10年，形容她平日很熱心，經常打掃公共空間及行人通道，「街區裡的每個人都認識她。非常難過，這裡的每個人都很難過。她的死法令人遺憾，她是個好人。」
鄰居同時透露，大廈屋頂漏水已久，居民都曾向相關單位表達過，然而多年來都沒有人見過有，或有人對大廈進行外部修繕工程。
而辛格的兒子阿爾多（Aldo）在聽到母親過世的消息後，久久無法接受，表示自己「徹底心碎」。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章