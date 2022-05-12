美婦飄眉慘變「憤怒鳥」

憤怒鳥眉或需維持一年

Weinstock解釋作為一位忙碌的職業母親，她無時間和精神畫一雙勻稱的靚眉，所以才決定做飄眉，「我絕對想不到一雙眉最終會變成這樣，十分駭人。當我3歲女兒在翌日見到我時，她十分驚恐和害怕」。Weinstock現在正接受療程，嘗試除去顏料，或者要用到激光治療，可能花一年時間才令眉毛回復自然。

她指，去年11月首次做飄眉，因流血而縮短了時間，最後顏料剝落。她在一個月後接受第二次飄眉，期間同樣也流血，但美容師繼續無停下來，不過之後顏料仍脫掉。結果Weinstock來來回回做了多次飄眉，最後一次於上月尾。她與美容師討論時有指出對方所畫的眉毛初形太粗，她只想眉毛看來密些非大些，對方保證不會變得太粗，她滿懷期待。過了一段時間，她察覺似乎有問題，美容師花了太多時間，感到對方不停上顏料，「最後她望著我，說不要被嚇怕，指她可能將眉畫得太高，但沒有問題，因她會訂購脫色劑改善它們」。當Weinstock望著鏡子時，「我不相信所見到的，很嚇人。」美容師安撫她說，當消腫後會變得好看些，當然她第二天醒來，一切並無改變，女兒到房裡叫她起床時也被嚇怕，「在她眼裡見到恐懼」。