美媒指航班沒按指示轉彎險撞山　美航：沒收到系統警報

一架由檀香山飛往洛杉磯的美國航空飛機，差點在夏威夷上空撞山。（示意圖／PIXABAY）

美國航空公司（American Airlines）的一架航班在當地時間13日差點撞上夏威夷的一座山脈，所幸及時接到空中交通管制員的指令才逃過一劫。

控制塔下緊急指令

據《紐約郵報》報道，13日凌晨12點30分左右，一駕由檀香山飛往洛杉磯的美國航空298航班起飛後沒多久，由於機師沒有轉彎，導致飛機差點撞上瓦胡島（Oahu）的科奧勞嶺（Koʻolau Range）。美國聯邦航空局官員透露，機師在從檀香山國際機場起飛時沒有按照指定路線轉彎，空中交通管制員要求該班機快速爬升。