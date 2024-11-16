美媒指航班沒按指示轉彎險撞山　美航：沒收到系統警報

美國航空公司（American Airlines）的一架航班在當地時間13日差點撞上夏威夷的一座山脈，所幸及時接到空中交通管制員的指令才逃過一劫。
控制塔下緊急指令
據《紐約郵報》報道，13日凌晨12點30分左右，一駕由檀香山飛往洛杉磯的美國航空298航班起飛後沒多久，由於機師沒有轉彎，導致飛機差點撞上瓦胡島（Oahu）的科奧勞嶺（Koʻolau Range）。美國聯邦航空局官員透露，機師在從檀香山國際機場起飛時沒有按照指定路線轉彎，空中交通管制員要求該班機快速爬升。
察覺有異的空中交通管制員趕緊對298航班下達指令：「298右轉！加快爬行速度，然後右轉！」
美航：地形間隙沒有問題
對此，美國航空發表聲明表示，「美國航空298航班的機組人員請求並獲得了右轉許可，並遵守了管制員的指示。當時沒有收到增強型近地警告系統（EGPWS）的警報，因為根據飛機的軌跡，地形間隙沒有問題。」據霍尼韋爾航空航天技術公司稱，EGPWS會向機組人員發出附近地形的警報，以避免任何潛在的碰撞。
事後據飛行追蹤數據顯示，當298航班到達科勞山脈時，飛行距離山峰至少有1,500呎。美國聯邦航空管理局表示正在調查事件。
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