美媒指長期吸毒 馬斯克︰3年隨機藥檢無發現

美國《華爾街日報》周一聲稱，全球首富馬斯克長期吸毒，並曾因吸毒在一次SpaceX內部會議演講時「胡言亂語」，報道引發各界關注。馬斯克隨即在在社交平台「X」以「大便」emoji回應，指報道失實，稱曾接受3年隨機藥檢都過關。
《華》引述「目睹過馬斯克吸毒的人和其他知情人士」稱，馬斯克有長期吸毒的習慣，曾在各地的私人聚會上，使用迷幻藥、可卡因及搖頭丸等非法藥物。報道聲稱，參加者須在聚會上簽署保密協議，或交出手機才能入場。
報道又聲言，馬斯克旗下的Tesla和SpaceX公司高層，擔心他的情況會對企業造成嚴重影響，特別是恐危及SpaceX與美國政府簽署的數十億美元合約。據報，在2017年SpaceX一次內部全體會議中，馬斯克向數百名員工作發表約15分鐘演講，內容毫無條理並顯得精神錯亂，教在場人士吃驚。
2018曾吸食「一口大麻」
馬斯克曾於2018年接受喜劇演員羅根(Joe Rogan)訪問時，在對方邀請下吸食了一口大麻，當時一度導致Tesla股價下挫。馬斯克在貼文(圖2)表示，在該事件後，他應美國太空總署要求，接受了3年的隨機藥檢，結果是體內並無發現任何微量的毒品或酒精。他更在貼文留下「大便」emoji，直批該報「連當鳥籠下的接屎墊都不配」(is not fit to line a parrot cage for bird)。馬斯克的律師亦向《華》表示馬斯克從未試過藥檢不合格，並稱對方報道不實。