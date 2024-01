美媒指長期吸毒 馬斯克︰3年隨機藥檢無發現

2018曾吸食「一口大麻」

馬斯克曾於2018年接受喜劇演員羅根(Joe Rogan)訪問時,在對方邀請下吸食了一口大麻,當時一度導致Tesla股價下挫。馬斯克在貼文(圖2)表示,在該事件後,他應美國太空總署要求,接受了3年的隨機藥檢,結果是體內並無發現任何微量的毒品或酒精。他更在貼文留下「大便」emoji,直批該報「連當鳥籠下的接屎墊都不配」(is not fit to line a parrot cage for bird)。馬斯克的律師亦向《華》表示馬斯克從未試過藥檢不合格,並稱對方報道不實。