美媒指長期吸毒 馬斯克︰3年隨機藥檢無發現

美國《華爾街日報》周一聲稱，全球首富馬斯克長期吸毒，並曾因吸毒在一次SpaceX內部會議演講時「胡言亂語」，報道引發各界關注。馬斯克隨即在在社交平台「X」以「大便」emoji回應，指報道失實，稱曾接受3年隨機藥檢都過關。

《華》引述「目睹過馬斯克吸毒的人和其他知情人士」稱，馬斯克有長期吸毒的習慣，曾在各地的私人聚會上，使用迷幻藥、可卡因及搖頭丸等非法藥物。報道聲稱，參加者須在聚會上簽署保密協議，或交出手機才能入場。

報道又聲言，馬斯克旗下的Tesla和SpaceX公司高層，擔心他的情況會對企業造成嚴重影響，特別是恐危及SpaceX與美國政府簽署的數十億美元合約。據報，在2017年SpaceX一次內部全體會議中，馬斯克向數百名員工作發表約15分鐘演講，內容毫無條理並顯得精神錯亂，教在場人士吃驚。