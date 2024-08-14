美媒驚爆華為將推新晶片 性能與Nvidia「睇齊」突破美科技封鎖｜中美角力

美國對中國的科技封鎖將被狠狠突破？美國《華爾街日報》周二報道，華為擬於10月推出新晶片，性能堪比輝達(Nvidia)的旗艦級晶片H100，並已吸引字節跳動、百度及中移動等跟華為作初步討論，準備下單。
華為晶片｜「昇騰910C」媲美Nvidia H100
報道指華為在美國以國安原因為由，對中國企業實施嚴格科技制裁下，將以新的AI晶片「昇騰910C」(Ascend 910C)挑戰Nvidia。報道引述知情人士稱，中國多間互聯網公司及電訊商等，近期正在測試華為晶片「昇騰910C」，聲言其性能可媲美(is comparable to)去年推出、目前不能在中國直接購得的Nvidia晶片H100。報道並稱，根據華為跟潛在客戶的初步洽談，華為與潛在客戶的初步談判表明，華為晶片「昇騰910C」訂單或逾7萬塊，總值約20億美元(約156億港元)。
華為及Nvidia︰
但報道指，華為仍可能因為美國制裁，而未能取得在AI硬件中須使用的零件及記憶體晶片等，而令「昇騰910C」晶片面臨生產延誤問題。
華為晶片｜繼Mate 60 Pro再突破美國科技封鎖
若華為「昇騰910C」取得成功，將是該公司繼去年推出令外界驚艷的智能手機Mate 60 Pro後，再次為突破美國科技封鎖邁出一大步。技術分析公司TechInsights拆解Mate 60 Pro後指，華為和中芯聯手已成功為新手機打造先進的7納米晶片。其後美國商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)曾潑冷水，聲稱Mate 60 Pro手機所使用的晶片，仍然比美國的先進晶片落後多年、並指拜登政府對中國的出口管制取得成功。
華為晶片｜料至少贏B20 打擊Nvidia 在中國份額
Nvidia為避開美國政府的規定，正為中國市場研發性能較低的B20晶片，但報道指一旦白宮進一步收緊規定，連B20都可能禁止輸華。有分析認為，華為「昇騰910C」就算比不上H100，但超越B20，將打擊Nvidia在中國市場的份額。