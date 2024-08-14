美媒驚爆華為將推新晶片 性能與Nvidia「睇齊」突破美科技封鎖｜中美角力

美國對中國的科技封鎖將被狠狠突破？美國《華爾街日報》周二報道，華為擬於10月推出新晶片，性能堪比輝達(Nvidia)的旗艦級晶片H100，並已吸引字節跳動、百度及中移動等跟華為作初步討論，準備下單。

華為晶片｜「昇騰910C」媲美Nvidia H100

報道指華為在美國以國安原因為由，對中國企業實施嚴格科技制裁下，將以新的AI晶片「昇騰910C」(Ascend 910C)挑戰Nvidia。報道引述知情人士稱，中國多間互聯網公司及電訊商等，近期正在測試華為晶片「昇騰910C」，聲言其性能可媲美(is comparable to)去年推出、目前不能在中國直接購得的Nvidia晶片H100。報道並稱，根據華為跟潛在客戶的初步洽談，華為與潛在客戶的初步談判表明，華為晶片「昇騰910C」訂單或逾7萬塊，總值約20億美元(約156億港元)。