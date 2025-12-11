美媒：普京兩私生子疑曝光　母為體操皇后傳授絕技

美媒披露，疑似俄羅斯總統普京的兩名私生子，近日在體操訓練中亮相，他們的母親為俄羅斯體操皇后、被視為普京密友的卡巴耶娃（Alina Kabaeva）。

由頂級選手舉辦體操示範課

美國《紐約郵報》報道，這2名男童分別為10歲的伊凡（Ivan）與6歲的小弗拉基米爾（Vladimir Jr.），他們在母親營運的「ALINA體操學院」，參加由頂級俄羅斯體操選手舉辦的體操示範課。

影片中，伊凡受訪表示，他從俄羅斯奧運冠軍涅莫夫（Alexei Nemov）、卡納耶娃（Evgenia Kanaeva）和海布拉耶夫（Taghir Khaibulaev）學到很多「酷炫」動作。