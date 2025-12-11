美媒：普京兩私生子疑曝光　母為體操皇后傳授絕技

美媒披露，疑似俄羅斯總統普京的兩名私生子，近日在體操訓練中亮相，他們的母親為俄羅斯體操皇后、被視為普京密友的卡巴耶娃（Alina Kabaeva）。
由頂級選手舉辦體操示範課
美國《紐約郵報》報道，這2名男童分別為10歲的伊凡（Ivan）與6歲的小弗拉基米爾（Vladimir Jr.），他們在母親營運的「ALINA體操學院」，參加由頂級俄羅斯體操選手舉辦的體操示範課。
影片中，伊凡受訪表示，他從俄羅斯奧運冠軍涅莫夫（Alexei Nemov）、卡納耶娃（Evgenia Kanaeva）和海布拉耶夫（Taghir Khaibulaev）學到很多「酷炫」動作。
「俄羅斯最孤單的男孩」
這段影片拍攝於今年1月，卡巴耶娃安排明星運動員為兩兄弟指導。報道指出，出於安全考量，兩兄弟與母親過着隱密的生活，住在莫斯科西北部瓦爾代（Valdai）一處戒備森嚴的森林莊園，並使用「Spiridonov」作為比賽時的化名。
其中伊凡的照片曾於今年4月首度曝光，被外媒稱為「俄羅斯最孤單的男孩」。73歲的普京與前妻柳德米拉（Lyudmila Putin）育有兩名女兒，兩人離婚後，外界盛傳普京與卡巴耶娃關係匪淺，但雙方從未公開承認。
