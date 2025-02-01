美媒：特朗普加關稅恐致農產品漲價　9成牛油果來自墨西哥

美國總統特朗普將於當地時間2月1日對加拿大、墨西哥輸美商品，課徵25%關稅，對中國商品徵10%關稅，即刻生效，美媒盤點受到影響商品，將包括汽車、烈酒以及墨西哥牛油果。
涉超過1/5房車和輕型卡車
《美聯社》報道，在美國銷售的房車和輕型卡車中，超過1/5是在加拿大或墨西哥生產。 2023年，美國從墨西哥進口的汽車和輕型卡車總價690億美元（約5,376億港元），從加拿大進口總值為370億美元（約2,883億港元）。
此外，總值780億美元（約6,077億港元）的汽車零件來自墨西哥，200億美元（約1,558億港元）來自加拿大，報道引述學者憂心指：「如果對所有這些產品徵收25%的關稅，會成為一顆手榴彈。」
烈酒業面臨漲價壓力
此外，高關稅也將會對烈酒業造成漲價壓力，報道引述美國蒸餾酒委員會指出，2023年美國從墨西哥進口的龍舌蘭酒，總值46億美元（約358億港元），此外，從加拿大進口的烈酒總值5.37億美元（約41.8億港元），其中包括2.025億美元（約15.8億港元）的威士忌。
至於蔬果也是重災區，2023年美國從墨西哥購買超過450億美元（約3,506億港元）的農產品，其中包括蔬菜佔63%、水果和堅果佔47%，也從加拿大進口農產品價值達400億美元（約3,116億港元），若25%高關稅實施，將會推高這些農產品價格。學者分析指，蔬果雜貨店的利潤真的很小：「他們無法承擔關稅，尤其牛油果之類的產品時，基本上所有牛油果（90％）都來自墨西哥。」
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