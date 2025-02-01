美媒：特朗普加關稅恐致農產品漲價　9成牛油果來自墨西哥

美國總統特朗普將於當地時間2月1日對加拿大、墨西哥輸美商品，課徵25%關稅，對中國商品徵10%關稅，即刻生效，美媒盤點受到影響商品，將包括汽車、烈酒以及墨西哥牛油果。

涉超過1/5房車和輕型卡車

《美聯社》報道，在美國銷售的房車和輕型卡車中，超過1/5是在加拿大或墨西哥生產。 2023年，美國從墨西哥進口的汽車和輕型卡車總價690億美元（約5,376億港元），從加拿大進口總值為370億美元（約2,883億港元）。

此外，總值780億美元（約6,077億港元）的汽車零件來自墨西哥，200億美元（約1,558億港元）來自加拿大，報道引述學者憂心指：「如果對所有這些產品徵收25%的關稅，會成為一顆手榴彈。」