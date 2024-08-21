美媒：精英階層脫北增多 反映不滿情緒升溫 或威脅金正恩政權

北韓領袖金正恩為遏止人民逃到南韓，下令擴建邊境圍牆、再度武裝哨站，並埋下更多地雷。但這仍阻止不了北韓人發揮創意，堅定脫北。 美國《華爾街日報》報道，周二(20日)又發生脫北事件，一名北韓士兵徒步越過戒備森嚴的兩韓非軍事區，投奔南韓，是自2019年以來首名投誠的現役軍人。而近期愈來愈多受保護精英階層脫北，證實了外界一項猜測，就是金正恩目前忙於應付的這股不滿情緒，最終可能會威脅到他的政權。北韓現在糧食短缺，經濟因制裁受重創，人權進一步惡化，金正恩近年為了遏止人民逃走，不僅加強軍事戒備，更不惜下令將脫北者當場擊斃。

北韓精英見機就逃 極少數有辦法出走的北韓人中，愈來愈多人見機就逃。根據南韓統一部數據，北韓外交官和海外學生等這類精英階級，向南韓投誠人數達近年新高。 周二脫北的士兵據報20多歲，軍銜較低，他從非軍事區最東面進入南韓，這一路很可能要繞過鐵絲網、穿過地雷陣，還要躲避巡邏官兵視線，最後越境在南韓士兵引導下，投奔自由。

軍人出走 刺破「天堂」假象 有軍人投誠，戳破了金正恩把北韓呈現成社會主義天堂的假象。過去在脫北者支援中心擔任主任的姜東浣(Kang Dong-wan)指出，北韓內部不滿情緒升溫是顯而易見的，因為愈來愈多人不顧邊境嚴密管控，選擇這條極端路線來逃脫，「邊境設下的種種屏障，足以證明金正恩政權知道國內這股不滿情緒，也希望遏止投誠潮」。

改用危險路線脫北 新冠疫情前，每年超過1,000名北韓人投奔南韓，但根據南韓的數據，2024上半年只有105人，2023一整年更不到200人。人數雖變少，但選的路線卻異於以往。本月較早時，一名北韓人於退潮時越過西部海上邊界，抵達附近的南韓島嶼。去年一群北韓人乘木船越過海上邊界，另有一名駐古巴的北韓外交官逃往南韓。 南韓官員：北韓人愈來愈不信任金正恩 金正恩已表明最不希望人民跑到南韓，除了於1月將南韓列為頭號敵人、擴大掃蕩南韓影視等作品，還切斷兩韓所有聯絡管道。南韓統一部部長金暎浩今年6月曾表示：「北韓人民對政權的不信任，似乎正在加劇。」而北韓領導人改變兩韓政策，是藉此把不滿情緒轉移到南韓方面。