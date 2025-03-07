美媒：美將利用AI審查社交平台 撤挺哈馬斯學生簽證

美國媒體Axios今日引述國務院高官消息報道，美國國務院將運用人工智能（AI）審查社交平台帳號，撤銷被視為巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）或其他指定恐怖組織支持者的外國學生簽證。 美國總統特朗普1月簽署行政命令打擊反猶太主義，矢言驅逐參加抗議活動挺巴勒斯坦的非公民大學生等人。這波抗議潮在以色列發動軍事攻擊回應哈馬斯2023年10月襲擊期間持續了數個月。

根據美國新聞網站Axios，這項由AI推動的「抓捕與撤銷」（Catch and Revoke）工作將包括對數以萬計學生簽證持有者的社交平台帳號進行受到AI輔助的審查，特別是為了尋找對於哈馬斯在2023年10月襲擊以色列之後，對於哈馬斯被列為恐怖組織感到同情的證據，或者是那些涉嫌參與反猶太活動而沒有受到懲罰的學生，因為在拜登政府期間，幾乎沒有撤銷任何相關簽證。官員還將檢查先前反對以色列政策的示威活動，以及猶太學生針對外國人涉嫌從事反猶太主義活動的訴訟的新聞報道。

產生寒蟬效應 如今特朗普當局的舉動已經對學生簽證持有者產生了寒蟬效應，他們開始迴避批評以色列的抗議活動。《衛報》引述美國阿拉伯反歧視委員會執行董事稱：「這應該引起所有美國人的關注。這是第一修正案和言論自由的問題，政府會濫用權力，美國人不會喜歡這樣。」

