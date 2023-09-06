美媒：金正恩擬本月訪俄晤普京 提供軍備攻烏 換先進科技及糧食

《紐約時報》報道，預料金正恩將由平壤乘裝甲列車出發，前往俄羅斯遠東聯邦區的港口城市海參崴(Vladivostok)，與普京會面。二人將出席於本月10至13日在海參崴大學舉行的東方經濟論壇。據報金正恩亦擬訪問俄羅斯太平洋艦隊停靠的33號碼頭(Pier 33)設施，以及位於海參崴以北約1,520公里的東方太空發射場(Vostochny Cosmodrome)，並可能訪問莫斯科。金正恩曾於2019年訪俄會晤普京，地點同樣是海參崴。報道指，由約20人組成的北韓代表團，當中包括負責保安的官員，上月底由平壤出發乘列車前往海參崴，之後轉機飛往莫斯科，整個行程約歷時10天，相信是預演金正恩今次訪俄路線。

美國傳媒引述美國及盟國官員稱，北韓領袖金正恩擬本月內訪問俄羅斯會晤總統普京。據報金正恩將與普京討論向俄羅斯提供武器，用於俄烏戰事及其他軍事合作，以換取俄方提供先進科技和糧食援助。克里姆林宮拒絕評論報道。

華府促北韓停止與俄軍備談判

報道指，普京期望金正恩同意向俄提供炮彈和反坦克導彈，金正恩則尋求獲得俄方人造衛星和核動力潛艇技術，以及糧食援助。美國白宮拒絕評論報道，國家安全委員會發言人指，俄防長紹伊古(Sergei Shoigu)上月訪問平壤，尋求說服北韓出售炮彈，並稱有情報顯示，金正恩有意繼續與莫斯科談判。發言人呼籲北韓停止有關談判，遵守不向俄國提供或出售武器的公開承諾。

紹伊古是自蘇聯1991年解體後，首位訪問北韓的俄防長。北韓官媒朝中社當時稱，他向金正恩轉交了普京的信。《紐時》指，金正恩在紹伊古訪朝期間，提出邀請普京來訪，紹伊古反建議金正恩訪俄。白宮較早前表示，自紹伊古訪朝後，普京及金正恩保持緊密書信聯繫，積極推進兩國軍事合作。紹伊古日前透露已向中國及北韓建議，舉行三方聯合軍演。