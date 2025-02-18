美媒：DOGE圖取進入國稅局系統權限 私隱專家：讓馬斯克接觸納稅人個資「很危險」

周一是「總統日」，丹佛民眾聚集在州議會大樓外示威，對DOGE表達不滿，有抗議標語斥「馬斯克是納粹」。(美聯社)

《華盛頓郵報》等報道，DOGE最新要求是讓其官員能廣泛存取美國國稅局(IRS)系統、資產和資料庫。其中包括整合資料檢索系統(IDRS)，這套系統可提供某些納稅人帳戶的即時資訊，存取權限通常十分有限。但報道指，截至周日晚，DOGE這項要求仍未獲得批准。

特朗普「重臣」馬斯克執掌的政府效率部(DOGE)著手削減聯邦政府規模及開支，其是否權力過大，引發爭議。DOGE早前獲得進入財政部系統的權限，遭紐約法院頒臨時禁制令阻止，美媒最新報道，DOGE尋求獲准進入美國稅務部門系統，惟截至周日(16日)晚，這項要求仍未獲批准。

專家質疑是否侵犯納稅人私隱

美國廣播公司(ABC)報道，此事在聯邦政府內部已敲響警號，他們與私隱問題專家均認為，給馬斯克接觸納稅人私人資料的權限，可能極其危險。前州政府私隱權官員萊爾德(Elizabeth Laird)表示：「與聯邦政府分享自身最敏感資訊的人之所以這麼做，是因為了解這些資訊不僅會被合法使用，且會受到妥善處理，並將盜用身份、侵犯私隱等風險降到最低，然而(相關)報道卻令人對這個前提產生嚴重質疑。」

民眾斥特朗普、馬斯克「獨裁」

另外，周一是「總統日」，民眾在華盛頓、洛杉磯及丹佛等地示威，對特朗普及馬斯克表達不滿。民眾高舉抗議標語，斥特朗普和馬斯克是「獨裁者」、「納粹分子」等。